GF Vip, Sophie Codegoni dopo aver visto quanto accaduto in settimana si scaglia contro Delia Duran.

La puntata del GF Vip del 14 febbraio è stata piena di colpi di scena e di sorprese. Argomento centrale è stato l’amore e a manifestarlo sono arrivati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Si sono innamorati proprio all’interno della casa, quando erano concorrenti della quarta edizione.

La loro storia ha fatto emozionare i telespettatori e adesso, a breve, diventeranno genitori di un maschietto. Ma anche i concorrenti attuali hanno ricevuto delle sorprese dai rispettivi compagni. In diretta Lulù ha ricevuto un regalo da Manuel e un bouquet di rose ed è arrivato lui in persona ad esprimerle quello che prova. Ma prima ancora di questi dolci momenti, abbiamo visto cos’è successo tra Delia e Barù. In settimana, in confessionale, la donna si è avvicinata all’uomo rubandogli un bacio. Durante la visione del video, Sophie Codegoni non si è trattenuta e si è scagliata contro la compagna di Alex Belli.

GF Vip, Sophie Codegoni si scaglia contro Delia Duran: la frase non è passata inosservata

Abbiamo visto, durante la puntata del GF Vip di lunedì 14 febbraio, ciò che è successo in settimana. L’attenzione si è concentrata su quanto accaduto tra Delia e Barù in confessionale, quando erano insieme anche a Davide Silvestri.

La modella, a quanto pare, si è avvicinata all’uomo rubandogli in bacio. Lei ha ribadito più volte che l’ha fatto per scherzare, ma subito dopo si è smentita, dicendo a Jessica di averlo fatto di proposito, per infastidirla, parole che aveva riferito anche a Nathaly. Ricordiamo che la principessa ha mostrato un interesse per Barù e sembrerebbe che in alcuni momenti, anche il concorrente abbia dimostrato di tenerci, ma la situazione non è molto chiara. Comunque, quando è stato trasmesso il video, tutti stavano guardando e Sophie non si è trattenuta e l’ha detto chiaramente.

“Meno male che era lei quella pro alla solidarietà tra le donne, ‘sono una donna ferita e tradita’, meno male“, ha detto Sophie nel mentre. Sembrerebbe che la Codegoni non abbia assolutamente approvato il comportamento di Delia, in questo caso in riferimento a Jessica.