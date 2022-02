Una star mondiale dalla bellezza unica, come fa Jennifer Aniston a mantenersi in forma: ecco svelato il suo segreto di bellezza

Una settimana fa ha spento ben 53 candeline. Jennifer Aniston è una star mondiale ed una vera e propria icona di bellezza. Su di lei i segni del tempo che passa sembrano non essere per nulla ravvisabili.

Dai tempi in cui recitava nell’omonima ed amatissima serie ‘Firends’ sembra non essere cambiata affatto. Come farà? Tutto merito della bacchetta magica oppure la bellissima attrice ha qualche asso nella manica? Ebbene i segreti di bellezza di Jennifer Aniston da oggi diverranno anche i nostri! Dagli ultimi scatti avvistati sui social, Jennifer Aniston è impegnata sul set di ‘Murder Mystery 2’. Apparirà anche in questa commedia più bella che mai. Ma come fa? Scopriamo insieme il segreto di bellezza di Jennifer Aniston.

Il segreto di bellezza di Jennifer Aniston

Un fisico invidiabile, una pelle radiosa ed una chioma fluente.. Jennifer Aniston a 53 anni è davvero bellissima, una vera dea. La sua bellezza è tutto frutto dell’amore che l’attrice nutre per se stessa. Ma come fa Jennifer Aniston a mantenersi in forma? Ecco svelato il suo segreto di bellezza.

Si prende cura del suo corpo facendo molta attività fisica e seguendo un particolare regime alimentare, il digiuno intermittente. Quest’ultimo consiste nel seguire 16 ore di digiuno ed 8 ore in cui invece mangia pasti sani fatti di verdure e proteine magre. Nella sua alimentazione non è inclusa la caffeina, al mattino invece di una tazza di caffè Jennifer Aniston consuma un centrifugato di sedano ricco di vitamine ed in grado anche di agire sui livelli di stress! Conduce una vita molto attiva. Si dedica molto all’attività fisica, in particolare il salto della corda ed ama praticare la boxe. Insomma, si può dire che Jennifer Aniston sia una fan dell’antico detto ‘mens sana in corpore sano’, e ne adotta tutti i precetti per stare in forma.