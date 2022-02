La dottoressa Pimple Popper, il dolore di Kristy: “Temo di diventare cieca”

La dottoressa Pimple Popper, il dolore di Kristy per il suo problema: “Temo di diventare cieca”, davvero impressionante, da non credere.

“Temo di diventare cieca”, sono proprio queste le esatte parole con cui Kristy si è presentata alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper. Ed ha raccontato il suo immenso dolore.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Kristy aveva una grossa escrescenza sull’occhio che le impediva di vedere bene. Cresciuta ai tempi dei liceo, la protuberanza è aumentata sempre di più fino a raggiungere delle dimensioni piuttosto importanti e, purtroppo, insopportabili. È proprio per questo motivo, quindi, che Kristy ha deciso di chiedere aiuto alla dottoressa Sandra Lee: poter viver in pace con se stessa e il suo corpo. “Mi lacrimano gli occhi. E quando lo tocco, sento un dolore terribile”, ha continuato a spiegare prima di sottoporsi alla visita di controllo con la dermatologa.

Il dolore di Kristy da La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

Accompagnata da una sua amica, Kristy si è recata presso lo studio della dottoressa Pimple Popper. E non ha perso occasione di poter raccontare cosa è successo al suo occhio ai tempi di liceo. Da un momento all’altro, come dicevamo precedentemente, le è cresciuta una protuberanza, che molto preso ha aumentato le sue dimensioni sempre di più.

Appena vista la situazione di Kristy, la dottoressa Lee ha avuto un’unica diagnosi: quella protuberanza sull’occhio della sua paziente non era altro che un miglio. Certo, si trattava del miglio che la dermatologa avesse mai visto, questo è vero, ma non era affatto nulla di grave. Ovviamente, l’operazione per asportare la protuberanza non è stata affatto una cosa da poco. La dottoressa, infatti, ha dovuto valutare tantissime cose prima di poter procedere. Quello che, però, conta è che tutto è andato alla grande. Ed una volta terminata l’operazione, Kristy ha visto un occhio completamente diverso.

Dopo mesi dalla sua operazione, Kristy si mostra finalmente sorridente. Noi tutti siamo contentissimi per lei. E ci auguriamo che, ad oggi, sia felice.