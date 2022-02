Nikka Costa era davvero piccolissima quando ha debuttato sulla scena musicale, ma com’è diventata oggi? Rivederla oggi vi lascerà senza parole.

Tutti l’hanno amata! Stiamo parlando proprio di lei: Nikka Costa! Considerata una vera e propria bambina prodigio, con la sua voce incantevole la piccola ha incantato milioni di persone. Sono trascorsi notevoli anni dal suo debutto, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi?

Figlia d’arte, Nikka Costa ha compiuto il suo esordio sulla scena musicale quando era soltanto una bambina. Era esattamente il 1981 quando, alla sola età di 9 anni, cantò la canzone ‘On my own’, lasciando impressionati tutti per la sua immensa bravura. Da quel momento, seppure piccolissima, Domenica Costa ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Divenuta una cantante amatissima, Nikka decide di allontanarsi dalla scena musica in seguito alla morte di suo padre. E vi ritornerà qualche anno più tardi, presentandosi sul palco del Festivalbar e il Festival di Sanremo. Quello che, però, ad oggi si chiedono: com’è diventata oggi? Appurato che quella dolce bambina che cantava On My Own adesso è una splendida donna, mamma e moglie, siete curiosi di sapere com’è diventata? Ebbene. L’abbiamo rintracciata su Instagram: vederla oggi vi lascerà davvero senza parole!

Com’è diventata oggi Nikka Costa? Resterete davvero di stucco

Aveva soltanto 9 anni quando, come dicevamo precedentemente, Nikka Costa ha esordito sulla scena musicale. E, con la sua voce incantevole e soave, incantava tutti. Dopo il suo debutto, la giovanissima cantante ha cavalcato l’onda del successo. E, seppure adesso sia lontana dai riflettori da diversi anni, continua ad essere amatissima. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che, ad oggi, si chiedono come sia diventata e, soprattutto, cosa faccia oggi.

Siamo riusciti a rintracciare Nikka Costa su Instagram. Ed abbiamo scoperto che oggi, oltre ad essere una donna in carriera, mamma e moglie, è sempre splendida. Quella piccola bambina, quindi, è cresciuta, ma vederla è davvero pazzesco. Eccola qui:

Saranno anche passati tantissimi anni dal suo esordio e Nikka Costa è una donna a tutti gli effetti, ma sembrerebbe che per lei il tempo non sia passato affatto. Siete d’accordo?