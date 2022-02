Biagio Izzo ha partecipato anni fa a Ballando con le stelle: ricordate com’era allora?

Classe 1962 Biagio Izzo è un attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo italiano. La sua carriera ha avuto inizio quando ha formato un duo comico con un altro cabarettista, Ciro Maggio, la coppia si chiamava Bibì & Cocò. Il duo era famoso nell’ambiente partenopeo grazie alle comparsate sulle emittenti televisive locali.

Il successo è poi arrivato quando è approdato a TeleGaribaldi, sull’emittente regionale campana Canale 9, ma a livello Nazionale era già noto grazie al programma Macao condotto da Alba Parietti. Da quel momento non si è più fermato, tanto da entrare nel cast di famosissimi film di Natale con Massimo Boldi e Christian de Sica. L’abbiamo visto in Body Guards – Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India. La sua presenza in tv si inizia ad intensificare e partecipa in numerosi programmi. Oggi è sicuramente uno dei comici e attori più amati. I suoi spettacoli sono sempre una garanzia e fanno il pieno. Izzo in passati ha anche partecipato, come vi abbiamo sopra accennato, al talent show Ballando Con le stelle: lo ricordate?

Biagio Izzo, lo ricordate a Ballando con le stelle? Parliamo di 15 anni fa

Tutti amano Biagio Izzo e il suo senso dell’umorismo. E’ sicuramente uno dei comici più amati e apprezzati. Vedere un suo spettacolo vuol dire ridere di gusto, perchè con il talento e con l’allegria che genera, non si può fare il contrario.

In questi anni l’abbiamo visto in numerosi programmi e ha recitato in tantissimi film, al cinema e in televisione. Tutto è iniziato quando ha formato il duo comico con Ciro Maggio, la coppia si chiamava Bibì & Cocò. La sua carriera è partita così e ha preso una strada diversa, verso la popolarità e il successo. Anni fa, come vi abbiamo sopra accennato, Izzo è stato anche concorrente di un famoso talent show, parliamo di Ballando con le stelle: lo ricordate?

Ecco una foto di Biagio di allora mentre si trovava sul palco di Ballando, nel 2006, nella terza edizione. Ovviamente sono passati circa 15 anni ed aveva qualche anno in meno. Il comico ha partecipato in coppia con l’insegnante Samanta Togni. Biagio e Samanta sono stati eliminati nel corso dell’ottava puntata.