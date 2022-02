Dopo Vite al Limite sfoggia una forma fisica da urlo: sarà sconvolgente vederlo com’era prima, l’avete visto? Impressionante.

Sarà davvero sconvolgente vederlo com’era prima di Vite al Limite, ne siamo certi! Ad oggi, il paziente del dottor Nowzaradan sfoggia una forma fisica da urlo. E, da come abbiamo potuto constatare anche dal suo canale Instagram, svolge quello che più ama fare. Siete curiosi di sapere com’era prima?

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, il suo amatissimo pubblico ha avuto la possibilità di conoscere tantissimi suoi protagonisti. E, soprattutto, di apprezzare le trasformazioni di ciascuno di loro. C’è chi, seppure fortemente intenzionato a segnare un record da urlo, non ci è riuscito affatto. E chi, invece, può vantarsi di essersi tolto una grande soddisfazione. Tra questi, c’è proprio il protagonista di questo nostro articolo. Giunto nella trasmissione di Real Time con un peso che raggiungeva i 280 kg, il giovane aveva un unico desiderio: ritornare in forma e convolare a nozze. Ci sarà riuscito? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Certo, non è stato facile! D’altra parte, però, si sa: è il risultato quello che conta. Quello che, però, in molti si chiedono è: com’era prima di Vite al Limite?

Dopo Vite al Limite è irriconoscibile: l’avete visto prima? Sconvolgente!

La storia che vi stiamo andando a raccontare è la storia di un grandissimo cambiamento. E che, soprattutto, sottolinea la forza di volontà di Travis Henry. Divenuto uno dei protagonisti di Vite al Limite nel corso della sua ottava stagione, il giovane del Texas è entrato a far parte della clinica di Houston per la sua immensa voglia di ritornare in forma. Innamorato e col desiderio di convolare a nozze, il giovane Travis si è reso conto che così non poteva affatto andare avanti.

Il suo percorso nella clinica del dottor Nowzaradan non è stato affatto facile. In dodici mesi, da quanto si apprende dal web, il buon Hnery è dimagrito soltanto 57 kg. Una volta ritornato a casa, però, ha dato vita ad una trasformazione choc. Ad oggi, infatti, sfoggia una forma fisica da urlo e con un lavoro che ama particolarmente. Com’era prima? Eccolo qui:

Molto probabilmente, il percorso di Travis è ancora tutta in salita. Tuttavia, non si può fare a meno di notare quanto adesso sia davvero irriconoscibile.