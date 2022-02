Talisa ci sta conquistando a Striscia la Notizia: ma com’era ad Amici? E’ stata una allieva del talent show qualche anno fa.

Dopo la decisione di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia di lasciare Striscia la notizia, sul bancone del noto tg satirico sono arrivate due nuove veline, Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti.

Da settembre 2021 le stiamo ammirando nel famoso programma, e ci stanno conquistando a passo di danza. Entrambe le veline sono ballerine ed entrambe hanno partecipato al famosissimo talent show Amici di Maria De Filippi. Non insieme, ma in anni differenti e quindi in classi differenti. Concentrando la nostra attenzione sulla velina bionda, vi chiediamo, ricordate com’era Talisa ai tempi di Amici? Non sono passati molti anni dalla sua partecipazione.

Sia Giulia che Talisa hanno partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, entrando nella scuola come ballerine. Giulia è stata allieva nell’anno 2016-2017, ma non è riuscita ad arrivare fino alla fine. Talisa, invece, ha partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2019, arrivando al Serale. Ma ricordate la velina bionda quando era allieva della scuola?

La ballerina qualche anno fa aveva i capelli molto più scuri, adesso li ha schiariti. Ma non notiamo solo questo dettaglio, è evidente che negli anni ha cambiato totalmente stile del suo look, l’avete notato? Quella ad Amici non è stata la prima esperienza lavorativa importante per Talisa. La velina di Striscia la notizia nel 2018 ha vissuto a Los Angeles ed è riuscita a entrare nel corpo di ballo di Selena Gomez, arrivando a esibirsi nel video del brano Look at her now. Tornata in Italia, ha fatto i casting per Amici e li ha superati, entrando nella scuola come ballerina.