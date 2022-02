Chiara Ferragni è un volto amatissimo di Instagram, ma non tutti conoscono quale sia il suo titolo di studio: l’avreste mai detto?

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Chiara Ferragni. Volto amatissimo di Instagram ed imprenditrice di successo, la giovanissima blogger e disegnatrice vanta di un seguito davvero clamoroso. E conoscendola, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capire il motivo di così tanto successo.

Attualmente uno dei volti più amati di Instagram, Chiara Ferragni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del web nel 2009. È proprio in quest’anno che, insieme al suo fidanzato di quell’epoca, fonda un blog, intitolato ‘The Blonde Salad’. Ed inizia a cavalcare l’onda del successo. Il seguito riscontrato, infatti, è clamoroso e, soprattutto, immediato, tanto da permetterle di prendere parte a tantissimi progetti di un certo calibro. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Appurato che ad oggi, oltre alla sua vita da mamma e moglie, Chiara Ferragni è una stimata imprenditrice digitale, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo percorso scolastico? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Conoscete qual è il titolo di studio di Chiara Ferragni?

Seppure sia amatissima soprattutto sul suo canale social ufficiale, siamo certi che non tutti conoscono questo ‘retroscena’ su Chiara Ferragni. Come dicevamo precedentemente, l’anno del suo esordio nel web è stato il 2009 e da quel momento è stato tutto un successo, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo percorso scolastico? Ad esempio, in che consiste il titolo di studio della Ferragni?

Forse non tutti lo sanno, ma Chiara Ferragni ha frequentato il liceo Daniele Manin a Cremona ed ha conseguito il diploma in materie classiche. Terminata l’esperienza liceale, però, ha scelto di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, ma non ha mai portato a termine i suoi studi universitari. Davvero incredibile, vero? Cosa ci dite voi, però, sapevate di questo retroscena sul suo conto?

È proprio il caso di dirlo: Chiara Ferragni è una donna dalle mille scoperte. Siete d’accordo?