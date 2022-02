Uomini e Donne, “Noi due diventeremo tre”: è in dolce attesa, meraviglioso annuncio

Uomini e Donne, “Noi due diventeremo tre”: è in dolce attesa, il meraviglioso annuncio è arrivato attraverso i social.

“Non so se sarò mai la madre perfetta, so solo che darò a nostro figlio tutto l’amore del mondo. Sei l’uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso”. Queste la parole che l’ex volto di Uomini e Donne ha dedicato al futuro papà del suo bebè: con un dolcissimo post su Instagram, l’ex corteggiatrice ha annunciato di essere incinta!

La coppia è uscita allo scoperto solo qualche mese fa, alla fine del 2021 e poche ore fa la meravigliosa notizia: stanno per diventare genitori! L’annuncio ha riempito di gioia fan e amici, che non hanno perso tempo ad invadere il post di cuoricini e messaggi di auguri. Scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice e scelta è in dolce attesa: l’annuncio sui social

“E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre!”. Nel giorno di San Valentino, il giorno dedicato all’amore, Cecilia Zagarrigo ha annunciato di essere in dolce attesa! L’ex volto di Uomini e Donne aspetta un bambino dal suo fidanzato Moreno Casamassima, con cui è uscita allo scoperto nel dicembre scorso. In realtà, i due erano amici di vecchia data, ma solo di recente hanno trovato il coraggio di rivelarsi i veri sentimenti. Un amore da favola, che sta per dare alla luce il più dolce dei frutti: nel post, Cecilia e Moreno mostrano l’ecografia, sorridenti e più uniti che mai.

Cecilia è un volto noto a Uomini e Donne: la bella torinese ha partecipato ben tre volte alla trasmissione, dove ha corteggiato Oscar Branzani, Luca Onestini e Carlo Petropoli. Quest’ultimo l’ha scelta, ma la loro storia è durata solo qualche mese. Prima di corteggiare Carlo, la Zagarrigo ha partecipato anche come tentatrice a Temptation Island Vip, nel 2019, dove ha instaurato un feeling con il fidanzato di Anna Pettinelli, Stefano Andrea Macchi.

Oggi nel cuore di Cecilia c’è spazio solo per Moreno e per il loro piccolo/a che sta per arrivare. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri mamma e papà!