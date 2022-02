Amici 21, Serena in lacrime dopo le parole della Celentano: Maria De Filippi interviene

Amici 21, Serena in lacrime durante la puntata per i commenti di Alessandra Celentano: Maria De Filippi interviene.

Domenica 13 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Amici. Sappiamo che la puntata viene registrata in settimana e quindi, spesso, ci sono le prime anticipazioni di ciò che vedremo. Questa è stata molto importante per gli allievi, perchè sono state assegnate delle maglie per il Serale.

Ad accedere a questa fase sono stati, al momento, Sissi, Dario, Michele e Alex. Gli altri allievi hanno cantato e ballato ed è stata assegnata la maglia per continuare il percorso per poter arrivare al Serale. Durante la puntata, però, c’è stato un momento molto forte che ha visto protagonista la ballerina Serena, allieva di Raimondo Todaro. La giovane dopo che Alessandra Celentano ha espresso il suo giudizio, dopo la coreografia, ha avuto un momento di sconforto molto forte e Maria De Filippi è intervenuta immediatamente.

Amici 21, Serena in lacrime in puntata: Maria De Filippi interviene per calmarla

Amici è un talent show molto seguito e va in onda da tanti anni. Quest’anno è arrivato alla ventunesima edizione. Gli allevi sono stati scelti a settembre ma nel corso di questi mesi ci sono state diverse eliminazioni con la conseguenza di nuovi ingressi.

Dopo aver ballato Alessandra Celentano ha detto: “Riconosco a Serena un bel movimento, riconosco anche un miglioramento dal punto di vista dinamico, a livello di hip hop, però bisogna anche dire che la tecnica del modern è la stessa della danza classica”. Serena ha cercato di dire che non è proprio così e anche Veronica Peparini ha detto che viene dalla danza classica ma non è la stessa. La maestra di danza classica ha poi esclamato che Serena non è per lei il modello di ballerina ‘consona’.

L’allieva di Todaro ha risposto, spiegando i vari passaggi della coreografia che ha fatto, i vari passi, trovando sempre pronti i commenti della Celentano. Ad un certo punto, ha avuto un crollo e ha iniziato a faticare nel rispondere, piangendo. Maria De Filippi è intervenuta, cercando di farla calmare: “Respira, cerca anche di capire da chi viene detto, è importante in generale, altrimenti sei preda di qualsiasi”.