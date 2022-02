Anna Pettinelli, non solo conduttrice radio e tv: la ricordate nel film Sapore di mare 2?

La sua carriera è legata per lo più a radio e tv, ma alcuni ricorderanno anche Anna Pettinelli attrice: eccola nel film Sapore di mare 2.

La personalità spigliata e frizzante l’ha contraddistinta da sempre, rendendola la speaker radiofonica più famosa d’Italia e un amatissimo personaggio televisivo. Anna Pettinelli vanta una carriera davvero strepitosa iniziata per caso ma che si è rivelata in breve tempo la strada giusta per lei.

Vi abbiamo già parlato infatti dell’episodio fortuito che la portò a lavorare in radio, ma anche sul piccolo schermo Anna ha ricoperto ruoli importanti come quello di co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 1983 e nel 1986.

Non solo: ha presentato ben sei edizioni di Discoring, due di Un disco per l’estate, è stata opinionista in tante trasmissioni come Pomeriggio Cinque, La Fattoria, ecc. Da anni è il pilastro di RDS e dal 2019 occupa il posto di coach di canto ad Amici dove è sicuramente un volto amatissimo.

Molti di voi ricorderanno però che la vulcanica Pettinelli è stata anche un’attrice: ecco l’immagine che vi farà fare un tuffo nel passato!

Anna Pettinelli nel film Sapore di mare 2: sono trascorsi circa 39 anni!

Erano i primi anni ’80 ed Anna, appena 26enne era nel cast di uno dei film più amati della commedia italiana, Sapore di mare 2 – Un anno dopo.

Qui recitava nel ruolo di Valeria, al fianco di Isabella Ferrari, Massimo Ciavarro, Eleonora Giorgi e tanti altri attori indimenticabili. Qui la vediamo in uno spezzone della pellicola cult di Bruno Cortini, seguito del primo grande successo Sapore di mare. Look spiccatamente anni ’80 e capelli molto più scuri: ricordavate la coach di Amici così? C’è da ammettere che l’amatissima speaker non è poi cambiata moltissimo, vero?

Fanno parte delle sue esperienze cinematografiche anche i film più recenti Forever Young (2016) di Fausto Brizzi e Che vuoi che sia (2016) di Edoardo Leo. E voi ricordavate la Pettinelli in questa veste inusuale?