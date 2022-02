Com’è cambiata Manila Nazzaro da Miss Italia ad oggi: resterete di stucco

Da oltre vent’anni Manila Nazzaro è un volto noto del mondo dello spettacolo, ma com’è cambiata dai tempi di Miss Italia, nel 1999?

In questi mesi la stiamo vedendo nelle vesti di concorrente del GF Vip 6 dove è sicuramente una delle protagoniste indiscusse, ma la carriera di Manila Nazzaro è iniziata più di vent’anni fa.

Com’è cambiata Manila Nazzaro da Miss Italia ad oggi: resterete a bocca aperta (Instagram)Leggi anche—->>>Come si sono conosciuti Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Non tutti immaginano chi ha fatto da Cupido

La splendida ex Miss Italia è infatti una delle ex vincitrici del famoso concorso che è riuscita ad affermarsi sempre di più in televisione. Diversi i programmi a cui ha partecipato sul piccolo schermo, negli ultimi anni invece è diventata una speaker di Radio Zeta.

Sul fronte privato, nonostante abbia dovuto affrontare il difficile momento della separazione dall’ex marito Francesco Cozza da cui ha avuto i suoi due figli, ha ritrovato l’amore al fianco dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro, eccola a Miss Italia: com’è cambiata la gieffina

Purtroppo, con Amoruso ha dovuto affrontare il dolore della perdita di un figlio dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island, ma questo dramma li ha uniti ancora di più ed c’è da dire che i due sono una delle coppie più belle della tv.

Leggi anche——>>>Gf Vip, Manila Nazzaro è bellissima: l’avete mai vista senza trucco?

Se gli splendidi occhi azzurri e grandi l’accompagnano da sempre, ai tempi della vittoria a Salsomaggiore, Manila non aveva i capelli biondi con cui siamo abituati a vederla negli ultimi anni.

La sua chioma era di un colore più tendente al castano, ma che le donava ugualmente. Nel corso della sua avventura al GF Vip 6, ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento al seno verso i 25 anni e oggi è soddisfatta del suo aspetto.

Leggi anche——>>>La vittoria a Miss Italia nel 1999 ha sancito il suo esordio in tv: non tutti conoscono questo retroscena su Manila Nazzaro

In effetti, a 44 anni Manila vanta ancora un bellissimo fisico e il viso di una ragazza: avete visto che pelle liscia e luminosa?