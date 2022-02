Tra Belen e Stefano De Martino dopo l’allontanamento c’è il colpo di scena: la ‘coppia’ è stata beccata insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme hanno formato una delle coppie più belle della televisione. L’incontro è avvenuto nell’ambito di Amici di Maria De Filippi e nel 2013 Ssi sono sposati. Dal loro amore è nato Santiago che oggi ha 9 anni.

La rottura è avvenuta nel 2015, quando hanno dichiarato di non stare più insieme ma nel corso di questi anni ci sono stati vari ritorni di fiamma, segno che l’amore non è mai passato. Entrambi si sono dedicati alla propria vita, immergendosi in altri amori e nel lavoro. Belen nel 2021 è diventata mamma per la seconda volta di Luna Marì, avuta dall’ormai ex compagno Antonino Spinalbese. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un avvicinamento tra la showgirl e Stefano De Martino, e adesso, sembrerebbe esserci una conferma.

Cosa sta succedendo tra Belen e Stefano De Martino: beccati insieme in un resort

Nelle ultime settimane si è parlato di un avvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il gossip è impazzito dopo la diffusione di alcune immagini in cui venivano ritratti insieme. Una delle primissime foto risale a quando il conduttore si reca a prendere la showgirl all’aereoporto.

E’ stata solo una coincidenza? Non sembrerebbe dato che la stessa Belen ha poi dichiarato che non è una novità questa, dato che, lei e Stefano si vedono spesso e hanno un figlio insieme. Adesso però sembrerebbe che fra i due ci sia un reale ritorno di fiamma. Il settimanale Chi ha pubblicato sul nuovo numero delle immagini che parlano chiaro.

Stefano e Belen sono stati beccati insieme in un resort. Un’uscita amichevole tra due ex compagni? Non sembrerebbe dato che nelle immagini pubblicate in rivista i due camminano mano nella mano, in accappatoio nella struttura e si lasciano andare anche ad abbracci. La stessa showgirl non si è tirata indietro nel dire che la storia con il conduttore non ha ancora detto tutto e che adesso pensa prima ai suoi figli.

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è di nuovo amore? Saranno loro nel momento giusto a confermarlo o meno.