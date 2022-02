Dopo il ‘bacio’ con Barù scoppia il caos, Delia conferma: “L’ho fatto di proposito”, Jessica: “Sei cattiva dentro”

Gf vip, dopo il ‘bacio’ con Barù mostrato in diretta scoppia il caos in casa, Delia Duran e Jessica ai ferri corti.

Lunedì 14 febbraio c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip piena di dinamiche e colpi di scena. Alfonso Signorini ha aperto la diretta parlando di quanto successo in settimana tra Delia Duran e Barù. Sono stati mostrati dei filmati in cui abbiamo visto che, in confessionale, la modella ha ‘rubato’ un bacio al concorrente.

C’è stato un confronto tra Delia e Jessica, perchè come sappiamo la principessa non ha mai nascosto il suo interesse per l’uomo. La Duran ha detto più volte che per lei era solo un modo per giocare dato che, quando si è trovata in confessionale con Barù e c’era anche Davide, i due hanno riproposto quanto successo in questi mesi tra lei e Alex Belli, e ovviamente Soleil. Ma quando sono ritornate in salotto, lei ha confermato quello che aveva detto a Nathaly, ovvero di aver dato il bacio a Barù di proposito, per infastidire Jessica. E’ così che tra le due si è aperta la discussione.

GF Vip, Jessica e Delia Duran ai ferri corti: scoppia la discussione in puntata

Dopo aver visto il bacio tra Barù e Delia, bacio che la modella ha ‘rubato’ al concorrente in confessionale, molti in casa l’hanno criticata. Sophie ha detto che lei ha sempre innalzato il concetto di solidarietà femminile, ma adesso ha fatto il contrario.

Delia ha detto davanti a Jessica, quando erano in mistery, che si è avvicinata a Barù per gioco, ma subito dopo si è smentita. Ritornate sul divano in casa, hanno cominciato a discutere e la modella ha confermato: “Questi giorni mi sono anche allontanata da te, per il confessionale io l’ho fatto apposta ciccia”.

Jessica non si è tirata indietro e ha prontamente risposto: “Mica siamo amiche… brava! Finalmente l’hai detto, sei proprio un serpente Delia”, e quest’ultima: “Si lo sono, perchè te lo meriti, perchè devi dirmi le cose in faccia”. La principessa non ha usato mezzi termini: “Anche tu meriti allora quello che ti ha fatto Alex con Soleil, te lo meriti tutto, perchè sei cattiva dentro tesoro”. Dopo queste parole Jessica si è alzata per andare sembrerebbe in veranda e in quel momento la discussione non è proseguita.