Dopo il GF Vip Soleil Sorge non si ferma: ecco dove la vedremo

Soleil Sorge non si ferma, dopo il GF Vip ecco dove la vedremo: la concorrente sembrerebbe avere le porte aperte.

La nuova edizione del GF Vip è iniziata il 14 settembre e ci sta regalando tante sorprese e molti colpi di scena. Tra le protagoniste del reality dobbiamo citare proprio lei, Soleil Sorge. La concorrente è sempre al centro delle dinamiche e in particolare a far parlare è stato il suo rapporto con Alex Belli.

Ora che l’attore è rientrato in casa come ospite si continua a parlare di quanto successo. Soleil è diventata nota grazie al programma Uomini e donne dove allora era scesa per corteggiare Luca Onestini. Le sue relazioni amorose sembrano essere al centro del gossip. Quando Onestini è entrato come concorrente del GF Vip, lei era stata paparazzata con Marco Cartasegna, il tronista che affiancava nel programma proprio il suo fidanzato. I due si sono allora lasciati. Ma le porte del mondo dello spettacolo non si sono chiuse per lei e l’abbiamo vista a Pechino Express con sua madre Wendy e a L’isola dei famosi. Adesso è una concorrente del GF vip, ma sembrerebbe che, dopo il programma, sia in serbo una grossa novità.

Soleil Sorge non si ferma, cosa potrebbe succedere dopo il GF Vip: dove la vedremo

Soleil Sorge è una concorrente del GF Vip ed è anche una delle protagoniste del reality. Da quando è entrata è quasi sempre stata al centro delle dinamiche. All’inizio si è parlato del suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, subito dopo del legame con Alex Belli.

Legame che ancora oggi fa parlare, dato che adesso l’attore è in casa e c’è anche la sua compagna, Delia Duran. Sicuramente in queste due settimane, i colpi di scena non mancheranno. Soleil è diventata nota dopo la partecipazione ad Uomini e donne. Ma dopo il programma l’abbiamo vista a Pechino Express insieme a sua madre Wendy e a L’Isola dei famosi. Adesso, però, sembrerebbe esserci una grossa novità per lei, appena dopo l’uscita dal GF Vip.

Nuovo Tv ha annunciato che Soleil è nel cast della nuova edizione de La pupa e il Secchione, con Antonella Elia e condotto da Barbara D’Urso. Il settimanale ha pubblicato la rivista con in copertina proprio la conduttrice con le immagini della Elia e della gieffina, con tanto di didascalia in primo piano: “Barbara D’Urso rilancia il divertente format di Italia 1 con Antonella Elia e la gieffina Soleil Sorge. Ritorno in prima serata con Pupe, Secchioni e sorprese shock”. Questo quanto dichiarato da Nuovo Tv.

Il programma comincia il 15 marzo e la finale del GF Vip si terrà il 14, se ovviamente Soleil dovesse arrivare fino alla fine. Vedremo Soleil Sorge nel cast de La pupa e il secchione? Lo scopriremo molto presto!