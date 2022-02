Fedeltà è la nuova serie di Netflix: sapete dov’è stata girata? La location

Fedeltà è la nuova serie uscita su Netflix il 14 Febbraio, è già seguitissima: sapete dove è stata girata? Scopriamo insieme la location

Fedeltà, è la nuova serie italiana di Netflix che ha debuttato proprio in occasione di San Valentino, il 14 Febbraio 2022. A pochi giorni dalla sua uscita, la serie sta già suscitando l’attenzione e la curiosità di molti utenti.

Una serie ‘anticonvenzionale’ che racconta l’amore in un modo forse tutto nuovo rispetto a quello a cui siamo abituati a vedere sugli schermi. Non un amore idealizzato, non un amore romantico. Un amore che in realtà fa anche i conti con le dinamiche della vita reale e che in alcune situazioni, diventa più forte mentre in altre porta, come nel caso dei due protagonisti, Carlo e Margherita, a dividersi forse.. Il finale della serie lascia una libera interpretazione al pubblico. Ma dove è stata girata la serie Fedeltà? Scopriamo insieme i dettagli.

Dove è stata girata la serie Fedeltà, in onda su Netflix: la location

La storia che racconta in 6 episodi nella serie firmata Netflix, Fedeltà, trae spunto dal romanzo di Marco Missiroli, vincitore del premio strega Giovani. Dove è stato girata Fedeltà? Precisamente Roma, dove sono stati ricostruiti il set e le abitazioni dei protagonisti e Milano.

Impossibile non notare come sfondo agli eventi che accompagnano i due protagonisti, le immagini del capoluogo lombardo, come ad esempio Parco Sempione, dove Carlo tiene ogni settimana le lezioni di scrittura creativa; San Babila, dove invece si trova l’agenzia immobiliare in cui lavora Margherita, così come il Duomo, sono luoghi iconici che occupano spesso la scena. I Grattacieli di Piazza della Repubblica, dove si trova lo studio del fisioterapista da cui Margherita è attratta; e ancora City Life, dove Margherita e Carlo si incontrano ed hanno un litigio; o ancora la Terrazza Martini, dove gli studenti di Carlo festeggiano il Master; i Navigli, dove abbiamo spesso visto i protagonisti passeggiare.

Scegliere Milano come cornice di questa serie, non è una scelta dettata dal caso. Piuttosto, si può comprendere come si sia scelto di raccontare la complessità di questa storia d’amore, in una città altrettanto complessa, dove tutto non è mai fermo, dove è un continuo mescolarsi di situazioni ed eventi.