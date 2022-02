GF Vip, Alex Belli non accetta il comportamento di Delia: “Tu sei la donna che rispettava le donne”

GF Vip, Alex Belli non accetta il comportamento di Delia Duran e si scaglia contro di lei: “Tu sei la donna che rispettava le donne”.

Il GF Vip ci sta regalando grandi sorprese e tanti risvolti inaspettati. Nella puntata di lunedì 14 febbraio c’è stato l’ingresso di Alex Belli, già annunciato la scorsa settimana. L’ex concorrente è ospite in casa e resterà per circa due settimane.

Riuscirà a riconquistare la fiducia e l’amore di Delia Duran? Staremo a vedere. L’attore appena entrato durante la puntata si è subito scontrato con la sua compagna. Come abbiamo avuto modo di vedere, in settimana Delia ha rubato un bacio a Barù, mentre si trovavano in confessionale. Sappiamo che Jessica prova un interesse nei confronti dell’uomo e per questo, in puntata, è stata anche lei al centro di questa dinamica. La modella ha detto più volte che ha baciato Barù per gioco, ma subito dopo si è smentita. Ha avuto una discussione con la principessa e ha confermato ciò che aveva detto giorni prima a Nathaly, ovvero di averlo fatto di proposito. Quando Alex è entrato, si è scagliato contro la compagna, non accettando il suo comportamento.

GF Vip, Alex Belli contro Delia Duran: “Tu sei la donna che rispettava le donne”

In puntata abbiamo visto cos’è successo in settimana tra Delia Duran e Barù. La donna ha rubato un bacio al concorrente, dicendo di averlo fatto per gioco. Subito dopo ha poi confermato di averlo fatto di proposito, per infastidire Jessica.

Già nei giorni scorsi l’aveva detto a Nathaly, ma nessuno lo sapeva. Ovviamente i telespettatori che seguono la diretta, erano a conoscenza delle parole di Delia. Quando Alex Belli è entrato, si è scagliato contro l’atteggiamento della donna, dicendo che non ha fatto bella figura.

“Fermati a fare sta roba, te lo dico io cosa stai facendo. Il tuo comportamento tra te e Barù, tu sei la donna che rispettava le donne e con questa roba tu hai completamente pestato una grande mer****“, ha detto l’attore e Delia ha esclamato urlando: “Non sto facendo niente in questa casa, che cavolo sto facendo a Jessica, non è amica mia, mi guarda male, mi critica sempre, anche in confessionale“. Nonostante Alex abbia cercato di farle capire la situazione, spiegando il suo pensiero, non sembra che la donna abbia compreso le sue parole.