GF Vip, spunta una lettera ‘misteriosa’ in casa: “Lui l’ha lasciata”; scopriamo cosa è successo nelle scorse ore.

State seguendo il GF Vip 6? Ormai manca meno di un mese al gran finale del reality show e tutto fa pensare che ci aspettano delle settimane incandescenti. Anche perché, in casa, è tornato Alex Belli! L’attore è in casa in qualità di ospite e non di concorrente, essendo stato squalificato dal gioco. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Staremo a vedere! Nel frattempo un nuovo ‘mistero’ avvolge la casa…

Ieri sera, a un certo punto, il nuovo arrivato Antonio Medugno ha parlato di una lettera che qualcuno avrebbe lasciato in casa… Destinata ad una delle concorrenti? Scopriamo di più!

GF Vip, qualcuno ha lasciato un lettera in casa: ecco chi

“Sta di là, lui l’ha lasciata“. Ieri sera, Antonio Medugno ha risvegliato la curiosità di alcune vippone nella casa del GF Vip. In casa, infatti, ci sarebbe una lettera che un ex concorrente ha lasciato in casa. In realtà, dopo un po’, il napoletano specifica che il concorrente l’ha dimenticata…ma Soleil e Jessica non perdono tempo e corrono a cercarla! A quanto pare, Antonio non ha parlato subito della lettera perché Gianluca non voleva.

“Se l’ha lasciata era per qualcuno“, esclama Soleil Sorge, che sembra essere proprio la destinataria della lettera dell’ex vippone. Di chi si tratta? Di Gianluca Costantino, il napoletano che è entrato in casa proprio insieme ad Antonio, qualche settimana fa. Gianluca, però, è stato eliminato qualche giorno fa ed ha abbandonato la casa definitivamente. Il concorrente ha voluto lasciare un messaggio alla bella Soleil? Tra di loro, in effetti, è nato un bel feeling in casa e qualcuno ha anche pensato che potesse nascere qualcosa in più.

Non ci resta che attendere per scoprire qualcosa in più sulla vicenda! Secondo voi i due si rivedranno fuori dalla casa anche solo per coltivare la loro amicizia? Stay tuned!