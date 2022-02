GF Vip, la tempesta dopo la quiete: “Non toccare Soleil!”, prima furiosa lite tra Delia e Alex

Il ritorno di Alex Belli al GF Vip non poteva non avere conseguenze: prima lite con Delia all’indomani della diretta, esplode la gelosia.

Non era difficile prevederlo: Alex Belli è tornato nella casa del GF Vip 6 e la sua presenza certamente scatenerà discussioni accesissime, in primo luogo con la sua compagna Delia Duran.

Leggi anche——>>>GF Vip, “Alla fine ho sbagliato tutto io”: lo sfogo di Soleil Sorge

Sebbene al suo ingresso, nel corso della puntata di lunedì 14 febbraio, tutto sommato la modella venezuelana e Soleil Sorge erano apparse abbastanza tranquille, com’era da aspettarsi, la prima ‘scintilla’ è scoppiata a distanza di poche ore.

Nella mattina di ieri, martedì 15, Delia non è riuscita a trattenere una reazione di gelosia nei confronti dell’attore per il suo passato nella casa con l’influencer italo americana.

GF Vip, scoppia la lite tra Delia e Alex: c’entra ancora Soleil

Ciò che la Duran non riesce proprio a dimenticare è il “Ti amo” che Alex avrebbe detto a Soleil nel letto sotto le coperte tanto che ha voluto avere un confronto con la Sorge chiedendole di ripetere davanti ad Alex quello che le avrebbe confessato. Belli allora si è inginocchiato davanti a Soleil e le ha ricordato dove si trovavano in quel preciso momento: “Sole eravamo in sauna, non te l’ho detto sotto le coperte”.

Leggi anche——>>>GF Vip, “Mi dispiace”: arriva il chiarimento tra Nathaly e Soleil

A quel punto, la furia della gieffina venezuelana è letteralmente esplosa: “Non toccarla, perché questa roba mi dà fastidio. Non fare così, perché questa roba non mi piace. Devi dire la verità, perché lei l’ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le pal**. Fuori non mi avevi detto che sotto le coperte avevi detto: “Soleil io ti amo, mi sono innamorato di te”, sono due cose diverse. Non me l’avevi detto”.

Leggi anche——->>>GF Vip, Sophie Codegoni non si trattiene: la frase contro Delia Duran non è passata inosservata

Il compagno dell’attrice si è quindi allontanato da Soleil dicendo: “Te lo confermo tutto, l’ho detto anche in studio, davanti a milioni di persone. L’ho detto quattro, cinque volte in studio. E non era un senso di sbando, ma un senso di consapevolezza”. Di sicuro ci aspettano tantissimi colpi di scena!