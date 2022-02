Ilary Blasi, la sorella Melory annuncia: “Sono disoccupata”, cos’è successo; il messaggio sui social.

“Ebbene si ragazzi avete letto bene…anche io sono disoccupata! Ci ho messo un po’ a dirvelo perché dovevo metabolizzare ed ecco svelato il motivo per il quale mi vedete molto più presente qui su Instagram (soprattutto la mattina) rispetto a prima”. Con queste parole, attraverso il suo canale social ufficiali, Melory Blasi annuncia di aver perso il lavoro.

Attraverso un video nel quale ironizza sulla sua situazione, la sorella minore di Ilary Blasi spiega di aver perso il suo lavoro di ortottista e assistente di oftalmlogia e, quindi, di essere al momento disoccupata. In seguito, i dettagli del suo annuncio.

Ilary Blasi, la sorella Melory annuncia di essere disoccupata: “Non è facile per me accettarlo”

“Spero di abbattere i pregiudizi che a volte vengono fatti dietro ad un semplice cognome”. È anche questo uno dei motivi che ha spinto Melory Blasi ad annunciare sui social di aver perso il lavoro. Attraverso un video su Instagram, nel quale è la protagonista di un simpatico balletto, la sorella di Ilary Blasi spiega come in molti pensano che essendo “la sorella di” sia raccomandata. Al contrario, la 31 enne si è ritrovata senza lavoro, dopo anni di impiego, studio e dedizione. “Non è facile per me accettarlo, ma lo voglio affrontare così col sorriso e una linguaccia”, aggiunge Melory.

Melory, 31 anni, è la sorella minore di Ilary e Silvia Biasi e nell’aprile del 2021 è diventata mamma della sua prima figlia, Jolie, nata dall’amore col marito Tiziano Panicci. Nel 2012 si è laureata in Ortottica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e, tre anni dopo, ha conseguito una seconda laurea in Scienze Riabilitative delle professioni Sanitarie, all’Università Tor Vergata. La sorella di Ilary è anche molto seguita su Instagram (41,5 mila seguaci), dove ama condividere con i followers consigli e momenti delle sue giornate. E voi, cosa aspettate a seguirla?