Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il matrimonio non è poi così lontano? L’anello con brillanti fa sognare i fan

Sembra che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga siano sempre più vicini alle nozze: la coppia, tra le più amate del GF Vip 5, mostra l’anello!

Si sono incontrati nella casa del GF Vip 5 e da allora non si sono più lasciati: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno trovato l’amore l’uno accanto all’altra e, a quanto pare, la loro unione fa progressi sempre più importanti.

Eppure, le premesse forse non lasciavano sperare in una storia così bella e duratura: ricordiamo che al momento dell’ingresso di lui nel gioco, l’attrice stava uscendo a fatica da una grossa crisi per le difficoltà affrontate nel passato e legate alla sua carriera e per la lunga storia col suo allora fidanzato Giuliano.

L’incontro con il figlio di Walter Zenga, però, ha cambiato tutte le carte in tavola e per Rosalinda (o Adua, come la conoscevamo quando è entrata al GF Vip) è iniziata una nuova vita. L’amore tra loro è sbocciato ed ora, a distanza di un anno, i due sono più uniti che mai.

Se vi state chiedendo se ci sia in vista il matrimonio, sappiate che nelle ultime ore è spuntato un indizio interessante al riguardo!

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sempre più innamorati: spunta l’anello di brillanti

Dopo l’esperienza al reality di Canale 5, l’ex gieffina siciliana è stata scelta come conduttrice di Casa Chi. Nella diretta di ieri, 15 febbraio, però con lei c’era anche il fidanzato.

Proprio nel giorno di San Valentino la coppia ha festeggiato il suo primo anniversario e mentre era in collegamento l’ospite della puntata Paolo Ciavarro, la giornalista Azzurra Della Penna ha notato il favoloso anello che la Cannavò sfoggia sull’anulare sinistro.

Si tratta del regalo che Zenga ha fatto alla sua amata durante il viaggio a Firenze per celebrare il primo anno insieme: come si legge sul post pubblicato sul profilo ufficiale di Chi, il pegno d’amore è “una vera con sedici brillanti”.

Tantissimi i commenti alla notizia, tra coloro che augurano il meglio ai due ex gieffini e coloro che chiedono curiosi l’ipotetica data delle nozze. Ovviamente non è ancora noto se sia stato già stabilito un giorno preciso ma Rosalinda e Andrea hanno tutta l’aria di voler portare a termine l’importante progetto.

Che dire, anche noi gli auguriamo di realizzare questo e molti altri sogni!