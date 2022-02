Spiacevole episodio per Ida Platano: “Mi hanno rubato il telefono”, cos’è successo alla protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Brutto episodio per Ida Platano per le strade di Verona. Qualche giorno fa, esattamente la scorsa domenica, la protagonista di Uomini e Donne è stata vittima di un furto, durante una passeggiata nel centro della città. A raccontarlo è stata proprio lei attraverso il suo canale di Instagram.

Ida spiega che, quando è successo il tutto, si trovava con suo figlio Samuele, che si è molto spaventato. In seguito le sue parole e i dettagli dell’accaduto.

Furto in strada per Ida Platano: “Mi hanno rubato il telefono”, il racconto sui social

“Mentre stavamo passeggiando mi hanno rubato il telefono. Non so come ho fatto mi sono accorta guardando dall’altra parte mi sono detta cosa fa quello col mio telefono in mano? Gli ho dato qualche cazzotto! Lui l’aveva passato ad un suo amico, il telefono ormai ce l’aveva un altro, ma che dirvi… l’ho recuperato! Sono contenta di averlo recuperato”. Queste le parole di Ida Platano, che a distanza di qualche giorno racconta ai followers cosa le è successo domenica, durante una passeggiata a Verona. La dama del Trono Over è stata vittima di un furto, ma, per fortuna, tutto si è concluso per il meglio: “Ho cominciato a dirgliene di tutti i colori, però il mio telefono è qua con me! Conclusione? Samu mi ha detto ho una mamma fortissima!”

Con lei, infatti, c’era anche il figlio Samuele, che come racconta Ida si è molto spaventato: dopo l’accaduto ha dovuto tranquillizzarlo. Ida spiega di aver reagito così perché si è trovata in questa situazione: “Quando ce vo, ce vo!”

Al termine del video, la dama ringrazia due signore che l’hanno aiutata in quel momento, soprattutto a tranquillizzare il figlio, che oggi ha 10 anni.

Ida e la frequentazione con Alessandro

A Uomini e Donne, Ida sta conoscendo il cavaliere Alessandro, arrivato in trasmissione proprio per lei. Dopo diverse storie finite male, la dama sembra aver ritrovato il sorriso proprio grazie al nuovo arrivato, con cui sembra procedere tutto per il meglio. Nascerà qualcosa di importante tra di loro? Noi glielo auguriamo!