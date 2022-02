Si era rivolto al Dottor Nowzaradan perchè in forte obesità, ricordate Ryan Wagner? L’epilogo della sua storia a Vite al limite spiazza tutti.

A Vite al Limite pazienti in una condizione di forte obesità si rivolgono al dottor Nowzaradan per dare una svolta alla loro vita e cambiare radicalmente il proprio aspetto fisico. Tanti sono i pazienti che nel corso delle varie edizioni del programma hanno portato in tv la loro storia. A tante di queste storie ci siamo appassionati più che mai per i notevoli risvolti che hanno reso quelle persone davvero felici.

Non tutte le storie però hanno un finale felice. Ricordate Ryan Wagner? Il giovane ragazzo del Montana, che appena trentenne si era rivolto alla clinica di Houston per affidarsi nelle mani ed alle cure del dottor Zowradan? Ryan pesava 325kg ed aveva quindi un disperato bisogno di correre ai ripari perché la sua salute ne stava risentendo ormai troppo. Tuttavia, la sua storia non ha un lieto fine. Vediamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE >> Forse non tutti lo sanno, ma Raoul Bova ha due splendide sorelle: le avete mai viste? Incantevoli

Vite al limite, ricordate Ryan Wagner? La sua storia ha lasciato tutti senza parole: drammatico epilogo

Ryan Wagner si è rivolto alla clinica del dottor Nowzaradan per cambiare la sua condizione fisica. Lo abbiamo visto in una delle puntate della nona stagione. Ricordate come è andata? Il dottor Nowzaradan aveva dato a Ryan una dieta da seguire per fare in modo che lui potesse perdere peso prima del fatidico intervento. Questo percorso però non è stato semplice per Ryan Wagner. Infatti, una volta presentatosi alla visita di controllo, mostrava delle condizioni fisiche peggiori perché sfortunatamente non aveva seguito l’alimentazione che gli era stata affidata. Ryan ad un certo punto ha smesso di presentarsi alle visite di controllo, e così dopo circa 7 mesi di intere riprese, di lui non si è più saputo nulla.

LEGGI ANCHE >> Amadeus e Giovanna Civitillo, quel ‘Segno del Destino’ ha cambiato le loro vite: è così che è andata realmente

LEGGI ANCHE >> Com’è cambiata Manila Nazzaro da Miss Italia ad oggi: resterete di stucco

Di fatti, non è stata mai mandata in onda la parte conclusiva del percorso, perché di fatti quest’ultimo non è stato portato a termine. La puntata di Vite al limite dedicata a Ryan non è stata trasmessa negli Usa, in quanto il percorso è rimasto inconcluso. Ad oggi al riguardo non sono giunte nuove notizie, non sappiamo come stia Ryan né quali siano le sue condizioni di salute.