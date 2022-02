Andrea Delogu e Stefano De Martino: le dichiarazioni che tutti aspettavano

Tra gli ospiti della prima puntata di “Tonica”, anche Stefano De Martino: cosa ha dichiarato la conduttrice Andrea Delogu sul loro rapporto.

E’ andata in onda martedì 15 febbraio la prima puntata di Tonica, show musicale condotto da Andrea Delogu in seconda serata su Rai 2. Protagonisti la musica e gli artisti che, oltre ad esibirsi dal vivo, racconteranno sé stessi da un punto di vista inedito e più personale, passando attraverso gli amori, le delusioni e tante altre esperienze di vita.

Ospite anche Stefano De Martino, proprio in questo periodo al timone di Bar Stella, altro programma della seconda serata di Rai 2. Molti ricorderanno sicuramente che circa un anno fa, la Delogu e l’ex ballerino sono stati per un periodo protagonisti di una gossip che li voleva a tutti i costi più che amici.

Entrambi avevano due matrimoni finiti alle spalle: Andrea si è separata da Francesco Montanari a dicembre 2020 e Stefano si era lasciato per la seconda volta con Belen Rodriguez.

E quale occasione migliore della puntata del nuovo programma per rivelare finalmente la verità su loro rapporto?

Proprio approfittando del clima un po’ più confidenziale che contraddistingue la trasmissione, prima di introdurre il suo ospite Andrea Delogu ha fatto chiarezza su alcuni aspetti della propria vita privata.

Già amica di De Martino ai tempi in cui era sposata con Montanari, ha sottolineato che solo quando è diventata single i paparazzi abbiano rivolto loro tutta questa attenzione. “Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente”, ha raccontato la conduttrice definendo il collega “un amico vero”.

Inoltre ha aggiunto: “Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”.

“Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi”, ha risposto il conduttore di Stasera tutto è possibile.

E voi avete visto la prima puntata di Tonica?