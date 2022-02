Anna Valle, l’annuncio attesissimo dell’attrice: “Come dice Lea…”

Protagonista della serie “Lea – Un nuovo giorno”, l’attrice Anna Valle ha dato a Fanpage una notizia che renderà felice il pubblico.

In onda ogni martedì a partire dallo scorso 8 febbraio, Lea – Un nuovo giorno si sta rivelando un vero successo per Rai 1 in termini di ascolti. Merito di una trama avvincente e di un cast molto capace, tra cui l’attrice Anna Valle che veste i panni della protagonista.

Lea è un’infermiera del reparto pediatrico dell’Ospedale Estense di Ferrara ed un personaggio molto amato dal pubblico. Di questo trionfo e di molto altro, l’ex Miss Italia 1995 ha parlato ai microfoni di Fanpage.

Nel corso dell’intervista, la Valle ha raccontato cosa la accomuna a Lea e in cosa invece si sente diversa. Inoltre, ha dato un annuncio che molti telespettatori attendevano con ansia.

Anna Valle e una possibile seconda stagione di Lea – Un nuovo giorno: cosa rivela l’attrice

A Fanpage l’amatissima attrice ha raccontato, tra le altre cose, che per calarsi nei panni del personaggio che interpreta si è avvalsa di due infermiere che le hanno spiegato come usare gli attrezzi del mestiere.

Un lavoro certamente particolare, soprattutto perché i pazienti sono bambini malati. A tal proposito, Anna Valle ammette: “È un mestiere difficile. Devi avere la grande capacità di affrontare qualcosa di molto pesante da assorbire, che è la malattia di un bambino. Nello stesso tempo devi riuscire a farli sorridere, ad alleviare il loro dolore. E questo devi farlo quotidianamente. Non so se sarei capace di essere così costante nel dare quell’energia ogni giorno”.

L’annuncio che tutti attendevano è giunto proprio nel corso dell’intervista: ci sarà una seconda stagione di Lea? Ebbene, l’attrice non lo ha escluso: “È un personaggio molto bello, che dà la possibilità di avere nuove puntate. Non amo tantissimo fare dei seguiti, li ho fatti solo laddove pensavo che avessero un senso. Lea, in effetti, avrebbe le potenzialità e non lo escludo del tutto. Vediamo come andrà. Lasciamo fare al destino, come dice Lea”.

In attesa di scoprire se ci sarà una seconda parte della serie, intanto continuate a seguire le puntate ogni martedì in prima serata perché saranno sicuramente imperdibili!