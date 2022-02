Le anticipazioni di Doc-nelle tue mani del 24 Febbraio ci dicono che Andrea ed Agnese saranno sempre più vicini, ma non solo: i dettagli.

Ci avviciniamo al finale di stagione di questi nuovi episodi di Doc-nelle tue mani. Prevista per il 10 Marzo, l’ultima puntata, senza alcun dubbio, regalerà un colpo di scena davvero clamoroso. In attesa, però, le puntate restanti non saranno affatto da meno.

Seppure sia terminata da pochissimi istanti la puntata di questa sera, il pubblico di Doc-nelle tue mani non vede l’ora di sapere cosa accadrà tra sette giorni esatti. Giovedì 24 Febbraio, infatti, andrà in onda il terzultimo appuntamento con Andrea Fanti e il suo incredibile staff, ma cosa dobbiamo aspettarci? Ebbene. Abbiamo letto le anticipazioni e, vi assicuriamo, succederà l’inimmaginabile. A quanto pare, infatti, il bell’Andrea sarà sempre più vicino alla sua ex moglie Agnese, ma non solo. Nel corso della puntata di Giovedì prossimo, infatti, accadrà davvero di tutto. Cerchiamo di capire ogni cosa nel dettaglio.

Le anticipazioni di Doc di Giovedì 24 Febbraio: colpo di scena, accadrà ad Andrea

Allacciate le cinture, carissimi telespettatori di Doc-nelle tue mani: la puntata di Giovedì 24 Febbraio regalerà dei colpi di scena davvero impressionanti. Siete pronti a scoprire le sue anticipazioni? Procediamo con ordine.

Nel primo episodio di Doc-nelle tue mani intitolato Ragioni e conseguenze, sembrerebbe che Andrea Fanti e la sua ex moglie Agnese siano sempre più vicini. In particolare, all’Ambrosiano di Milano arriverà il piccolo Manuel, il bambino preso in affido da Agnese e il suo compagno. E i suoi problemi, purtroppo, metteranno in profonda crisi la donna, tanto da farla avvicinare al suo ex marito. Cosa accadrà tra i due? Lo scopriremo. Nel frattempo, Damiano metterà a repentaglio il suo rapporto con Giulia.

Nell’episodio intitolato Gold Standard, infine, assisteremo ad un magico momento: Andrea Fanti, per via della simulazione, indosserà nuovamente il camice da primario. E questo gli permetterà di avere dei flashback sul suo passato. Un momento, quindi, sicuramente emozionante, ma tanto doloroso per lui. Infine, occhi puntati anche su Gabriel. È giunto il momento di confessare un’amara verità ai suoi colleghi.

Insomma, una puntata imperdibile, non credete?