Anticipazioni della puntata del GF Vip di Giovedì 17 Febbraio, appuntamento imperdibile stasera! Accadrà l’impensabile, i dettagli.

Ci siamo! Per la prima volta in assoluto nel corso di questa sesta edizione del GF Vip, il famoso e seguito reality di Canale 5 andrà in onda il Giovedì sera, anziché il Venerdì. Domani 18 Febbraio, infatti, andrà in onda la seconda puntata di Fosca Innocenti, ma Alfonso Signorini e company non possono assolutamente perdere nuovamente il secondo appuntamento settimanale. E così andranno in onda anche stasera.

Appurato che stasera 17 Febbraio, quindi, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, siete curiosi di sapere quali sono le sue anticipazioni? Tra qualche settimana, come ben sapete, andrà in onda l’attesissima finale. Eppure, nonostante siamo agli sgoccioli di questa edizione, si può chiaramente affermare che in casa continua ad accadere di tutto. Gli equilibri che si erano creati fino ad adesso, a quanto pare, si stanno rompendo sempre di più. E quei legami che sembravano essere indissolubili, invece, si stanno dimostrando tutt’altro. Scopriamo, però, tutto quello che accadrà.

Le anticipazioni del GF Vip di Giovedì 17 Febbraio: impensabile!

Una nuova puntata del GF Vip andrà in onda proprio tra qualche ora! A partire dalle ore 21:45 di Giovedì 17 Febbraio, Alfonso Signorini saluterà il suo amatissimi Vipponi. E sarà al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Sono trascorsi soltanto 3 giorni dall’ultima diretta, ma si può dire che di cose ne sono successe in queste ore. Procediamo con ordine.

Lunedì 14 Febbraio, proprio nel giorno della festa di tutti gli innamorati, Alex Belli ha fatto il suo rientro in casa. Dopo le ‘tormentate’ vicende con sua moglie Delia e Soleil, con la qualche aveva instaurato un’amicizia artistica, l’ex attore di Centovetrine è rientrato per porre fine alla questione. A distanza di ora dal suo ingresso, sembrerebbe che il buon Belli non abbia preso una decisione: la sua vita è con Delia, ma non può assolutamente rinunciare a Soleil. Cosa accadrà? Sicuramente, stasera il padrone di casa affronterà ampiamente questo ‘triangolo’.

Seppure non siano uscite ancora le anticipazioni ufficiali, possiamo confermarvi che si parlerà anche di amicizie ormai giunte al capolinea. Dopo quella con Soleil, anche il legame tra Katia e Manila sembrerebbe ormai essere finito. Sarà davvero così? Lo scopriremo stasera. Infine, vi ricordiamo che è ancora aperto il televoto per votare il secondo finalista. Chi sarà tra Lulù, Katia e Soleil?

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?