Avete mai visto la sorella di Luca Argentero? La somiglianza vi sconvolgerà

E’ uno degli attori più amati del momento, Luca Argentero non ha bisogno di presentazioni, avete mai visto sua sorella? Si chiama Francesca e adesso scopriamo insieme qualcosa in più su di lei. In questo scatto i due sono insieme, la loro somiglianza è impressionante!

Luca Argentero è uno degli attori più amati e più apprezzati sulla scena. E’ l’attore protagonista di una delle fiction in onda attualmente su Rai 1, Doc-Nelle tue mani. Il suo esordio in tv risale a molti anni fa, lo sappiamo bene. Tutti lo ricorderemo come concorrente del Grande Fratello. La partecipazione al reality gli ha poi aperto le porte del successo, il suo talento e la sua ovvia bellezza hanno poi fatto il resto. Nella vita privata Luca Argentero è un dolcissimo papà e marito della bellissima Cristina Marino, i due sono innamoratissimi e con l’arrivo della piccola Nina nel 2020, hanno coronato il loro sogno d’amore.

Luca Argentero ha un grande senso della famiglia, e non solo con quella che ha creato con la sua bellissima compagna. Ed a proposito di famiglia, sapevate che l’amatissimo attore Luca Argentero ha una sorella di qualche anno più piccola? Si chiama Francesca, conosciamola meglio.

Lei è Francesca, la sorella di Luca Argentero: la somiglianza vi lascerà senza parole

Si chiama Francesca Argentero ed è la sorella del nostro amatissimo attore, Luca Argentero. I due sono molto legati, lo testimoniano diversi scatti in cui proprio nel profilo social di Francesca possiamo trovare i due fratelli insieme a condividere vari momenti di vita quotidiana. Francesca a differenza di suo fratello, non ha mai intrapreso la carriera televisiva. Della sua vita privata non si sa molto, Francesca Argentero è piuttosto riservata.

Quello di cui siamo a conoscenza è che ha due anni in meno di suo fratello Luca, e lavorativamente è impegnata nel settore delle comunicazioni. Ama tenersi in forma, ama viaggiare e con lei c’è sempre il suo piccolo migliore amico Russel, un Border Collie che ama alla follia.

In questo scatto risalente a qualche anno fa, fratello e sorella sono ritratti insieme in una gita di famiglia in cui si sono dedicati ad una piacevole escursione immersi nella natura.

La bellezza c’è da dirlo, a quanto pare è proprio nel DNA di famiglia. Luca e Francesca sembrano quasi due gocce d’acqua! Non trovate anche voi che la somiglianza tra i due sia impressionante?