E’ successo tra Barù e Nathaly Caldonazzo prima di entrare nella casa del GF Vip: solo adesso l’hanno raccontato.

Nella casa del GF Vip i colpi di scena e le sorprese sono all’ordine del giorno. In pochi minuti tutto potrebbe cambiare e portare a nuovi risvolti. Nell’ultima puntata andata in onda, lunedì 14 febbraio, c’è stato l’ingresso di Alex Belli.

L’uomo è entrato come ospite e resterà per circa due settimane. Il suo ingresso ha subito cambiato l’atmosfera e le dinamiche. Delia Duran, la sua compagna, aveva detto nei giorni scorsi di voler salvare il suo amore ma di voler mantenere al momento questa distanza per capire come l’attore si comporti. Ma quando è entrato, sembrerebbe che la concorrente non abbia assolutamente nascosto i suoi sentimenti e tra i due la vicinanza si è fatta subito sentire, con abbracci e baci molto passionali.

La vita nella casa per gli altri concorrenti procede e qualche giorno fa, mentre alcuni erano al tavolo, e c’era anche Nathaly Caldonazzo e Barù, ma quest’ultimo in piedi, è venuto fuori un aneddoto, accaduto poco prima di entrare.

Barù e Nathaly Caldonazzo, è successo prima del GF Vip: solo adesso l’hanno raccontato

Nella puntata precedente abbiamo visto Jessica, Delia e Barù al centro dell’attenzione. La modella in un confessionale aveva rubato un bacio all’uomo. Ha confessato poi di averlo fatto di proposito per infastidire Jessica, dato che la principessa non ha mai nascosto di provare un interesse per Barù.

Quest’ultimo appare sempre molto elusivo, nei gesti mostra di provare un interesse per la principessa, ma spesso utilizza parole che smontano questo legame. Lui ha anche sempre affermato di non far nulla davanti alle telecamere, mostrando anche una certa agitazione al riguardo e facendo riferimento più volte al fatto di non volere clip. In casa, c’è una divisione, alcuni concorrenti pensano che in realtà Jessica non piaccia all’uomo, altri hanno notato delle attenzioni diverse per la concorrente. Nathaly Caldonazzo rimane sulla sua linea, a suo parere Jessica sta esagerando facendo pressing a Barù. Ma negli ultimi giorni è venuto fuori altro. Mentre Nathaly era al tavolo e c’era anche Barù, ma in piedi e parlavano con Soleil, ha raccontato il fatto di aver tentato di parlare con lui prima dell’ingresso.

Il tutto è successo quando si trovavano in albergo. Nathaly ha detto: “Tesoro io mi sono sempre comportata di conseguenza a te, sono partita con tutti i buoni propositi, dai messaggini dall’albergo” e Soleil ha esclamato: “Ah vi siete messaggiati in albergo…“, e la Caldonazzo ha risposto: “Io ho provato ma…“, e ha fatto un gesto come di chiusura da parte di lui. Barù ha risposto: “Hai capito da dove inizia? Non lo sapevi?”. A quanto pare, Nathaly ha cercato di parlare con lui quando erano in albergo prima di entrare ma Barù non le ha dato modo.