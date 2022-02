Belen Rodriguez incanta a le Iene in veste di conduttrice: le immagini del ‘prima e dopo’ lasciano senza fiato.

Belen Rodriguez è alla conduzione della nuova stagione de Le Iene e al suo fianco c’è Teo Mammucari. La showgirl ha dimostrato ancora una volta di avere talento da vendere e ad oggi non la ferma più nessuno.

Il debutto nella televisione italiana è arrivato nel 2006, quando è ospite dei programmi di TeleBoario. Negli ultimi anni l’abbiamo vista in molte trasmissioni televisive, in veste di conduttrice, ospite, giurata, inviata. Dal 2014 è al timone insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara di Tu si quel vales. E soltanto una settimana fa è arrivata al timone de Le Iene, sempre in veste di conduttrice. Belen è seguitissima sui social e sono migliaia le immagini pubblicate. In un recente post ha mostrato un video del prima e dopo, ovvero il cambio look che avviene prima della puntata. Le immagini lasciano senza parole.

Leggi anche I capelli di Belen Rodriguez sono sempre al ‘top’, ma qual è il suo segreto? Spunta un dettaglio interessante

Belen Rodriguez incanta a Le Iene: le immagini del ‘prima e dopo’ catturano l’attenzione

Una svolta importante per Belen Rodriguez che è arrivata al timone del programma Le Iene, in onda il martedì sera su Italia Uno. Al suo fianco Teo Mammucari. Ha aperto la prima puntata con un discorso importante.

Leggi anche Belen Rodriguez attrice: la ricordate nella serie Don Matteo?

Ha rivelato che prima di arrivare in studio per la prima volta, suo figlio Santiago, che di solito le fa qualche piccola scenata ogni volta che lo lascia, le ha chiesto dove andasse e lei ha risposto: “A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato. Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia”, ha raccontato la showgirl e ha aggiunto che ha sempre desiderato essere una ‘iena’, perchè vuol dire essere dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo. Ebbene, quel sogno si è realizzato e Belen ha mostrato di avere tutto il talento che negli anni ci ha sempre conquistato. Prima di arrivare in studio, sappiamo ovviamente che c’è sempre una preparazione che riguarda anche il look. E così, ha pubblicato sui social, il prima e dopo.

Il prima fa riferimento alle ore precedenti la puntata, quando è impegnata nella cura e preparazione del suo look, dagli abiti al trucco.

E questo è il dopo. Belen si mostra con un trucco molto bello e con una pettinatura morbida con onde. Che dire, queste immagini lasciano senza fiato, la showgirl è sempre un incanto.