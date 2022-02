Ha vestito i panni del bel Luca nella serie ‘Distretto di Polizia’, ma che fine ha fatto oggi Simone Corrente? Ha letteralmente cambiato vita.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio del bel Luca Benvenuto di Distretto di Polizia. In onda dal 2000 fino al 2012, la serie tv poliziesca è stata tra le più amate e seguite dal pubblico italiano.

Concentrata sulle avventure dei poliziotti del X Tuscolano a Roma, la serie televisiva ha fatto compagnia i suoi telespettatori per ben 11 stagioni ed esattamente 282 episodi. Sin da subito, ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. E ciascuno suo protagonista è entrare nel cuore di tutto il suo pubblico. Seppure nel corso di tutte le stagioni si siano alternati tantissimi personaggi, ciascuno di loro ha saputo riscuotere un’attenzione particolare. Ed ancora oggi, a distanza di anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, continua ad essere ricordato con immenso affetto. Tra questi, la nostra mente non può fare affatto a meno di ricordarsi di lui: Luca Benvenuto, interpretato da Simone Corrente. A tal proposito, che fine ha fatto oggi l’attore? Scopriamolo!

Che fine ha fatto oggi Simone Corrente? Dopo il successo ha cambiato vita

Entrato a far parte del cast di Distretto di Polizia nel corso della prima stagione e rimastovi fino alla fine, Simone Corrente è stato uno dei volti più amati della serie tv poliziesca. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto. Dopo il successo della serie tv,infatti, il buon Simone ha cavalcato l’onda del successo. Ed ha avuto la possibilità di prendere parte ad altri progetti televisivi di successo. Da diversi anni a questa parte, però, non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo nostrano. Com’è cambiata la sua vita?

Forse non tutti lo sanno, ma dopo l’incredibile successo come attore, Simone Corrente ha scelto di cambiare totalmente vita. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che adesso non sia più in Italia. E che, nel 2016, si sia trasferito in Indonesia dove ha aperto un ristorante. Nel 2018, inoltre, si è sposato con una donna a Byron Bay in Australia. Ed, infine, nel Luglio del 2021 è diventato papà per la prima volta.

Vi piacerebbe rivederlo?