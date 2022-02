Chi è il fidanzato di Michela Giraud: sapete che lavoro fa?

L’abbiamo vista nella prima puntata di Michelle Impossibile, ma sapete chi è il fidanzato di Michela Giraud? Come si chiama e che lavoro fa.

Anche voi non vi siete persi la prima puntata di Michelle Impossibile, vero? Come darvi torto! A distanza di diverse settimane dal finale di All Together Now, Michelle Hunziker è ritornata in prima serata con un programma incredibile.

A rendere unico ed indimenticabile lo show di Michelle Hunziker non è stata soltanto la conduttrice e tutti gli ospiti scelti per questa prima puntata, ma anche due donne d’eccezione: Katia Follesa, grande amiche della simpaticissima svizzera, e Michela Giraud. Nata a Roma il 28 Luglio del 1987, quest’ultima vanta di un successo davvero impressionante. E, grazie al suo incredibile umorismo e spietata simpatia, è tra i volti più apprezzati della comicità italiana. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Ad esempio, Michela ha un fidanzato? E, se si, cosa fa nella vita? Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Leggi anche –> Dopo la fine della relazione, Michelle Hunziker decide di cambiare look: mai vista così?

Michela Giraud, chi è il suo fidanzato e che lavoro fa

Protagonista indiscussa della prima edizione di Lol-chi ride è fuori su Prima Video, Michela Giraud vanta una carriera davvero impressionata. Ottenuto il diploma di attrice nel 2014, la simpaticissima romana ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo subito dopo. E non si è mai più fermata. Attrice di successo ed, attualmente, accanto a Michelle Hunziker nel suo prime time di Canale 5, la Giraud è tra i volti più amati da tutto il pubblico italiano.

Leggi anche –> Opere d’arte e una terrazza pazzesca: ecco com’è fatta la favolosa casa di Michelle Hunziker

Siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo fidanzato? Forse non tutti lo sanno, ma il cuore di Michela Giraud è impegnato. E, seppure non sappiamo da quanto tempo, possiamo affermare che i due piccioncini sembrano essere davvero affiatatissimi. Lui si chiama Riccardo Comatuccio. E, da quanto si apprende dal web, è un giornalista – inizialmente ha svolto questa professione occupandosi prevalentemente di calcio – e uno speaker radiofonico. Eccoli insieme:

Michela e Riccardo sono attivissimi sui loro canali social ufficiali. E, spesso e volentieri, si dilettano a condividere tenerissimi scatti di coppia. Quello riproposto in alto è uno dei tanti! Per noi sono davvero bellissimi insieme, per voi?