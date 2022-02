Elena D’Amario, da allieva a ballerina professionista di Amici: in quanti la ricordano agli esordi? Ecco come è cambiata nel tempo!

E’ una delle ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi. La carriera di Elena D’Amario comincia proprio in quegli studi Mediaset, dove dapprima è stata allieva all’interno della famosissima scuola. Giunge al serale e da lì ottiene la possibilità di entrare in una compagnia di ballo americana, Elena vola direttamente a New York. La danza è la sua passione più grande, ha fatto di questa il suo lavoro. La sua ambizione e l’amore per questa disciplina l’hanno condotta a salire gradini sempre più alti, Elena il successo ottenuto fino ad ora lo ha meritato tutto.

Sono trascorsi 13 anni da quando Elena è entrata per la prima volta in punta di piedi in quella che sarebbe stata la scuola che le ha poi stravolto la vita. Il suo sogno era quello di diventare una ballerina professionista. Ad oggi è cambiata moltissimo, nel corso di questi 13 anni Elena ha collezionato successi, versato sudore e fatto sacrifici per giungere agli altissimi livelli in cui ora si trova, una ballerina senza rivali! Ma facciamo un passo indietro.. Ricordate Elena D’Amario agli esordi?

Elena D’Amario, come è cambiata nel tempo la ballerina professionista

Elena D’Amario aveva appena 19 anni quando è entrata a far parte del cast di allievi dell’ambita scuola Amici, da allora per lei sono cambiate moltissime cose. Nel corso della sua partecipazione al programma ha avuto modo di conoscere meglio se stessa, i suoi limiti ed ha soprattutto avuto la possibilità di superarli. Il bagaglio di esperienze acquisito dalla giovane ballerina è diventato sempre più ampio. Dopo la partecipazione al serale vince la borsa di studio Parsons Dance e così le si sono aperte strade che l’hanno condotta a calcare i palchi più prestigiosi. Elena è diventata una grande artista. Realizza il suo sogno di diventare una ballerina professionista, ed in effetti come abbiamo visto, non lascerà mai la scuola di Amici dove continua a fare le sue dimostrazioni, e ad incantare tutti. Ma com’era Elena D’Amario agli esordi?

In questo scatto Elena aveva appena 19 anni, era appena entrata nella scuola di Amici. Da allora ad oggi, Elena si è davvero trasformata. Ha oggi un fisico statuario, frutto di tanto lavoro e soprattutto tantissima costanza. Ciò che la mostra diversa è invece la sua chioma, ad oggi più piena grazie alla piega mossa e sbarazzina. Anni di pratica, anni di studio e di esercitazione tramite i quali Elena ha acquisito più tecnica ed ovviamente più talento.

L’abbiamo vista ballare e brillare sul palco dell’Ariston, dove è arrivata insieme alla cantautrice Elisa, nella serata dei duetti. Anche in quel caso ha dato il meglio di se, incantando il pubblico dell’Ariston e tutti noi da casa. Eravamo letteralmente spiazzati dalla bellezza e dal talento di questa ragazza che attraverso la danza, parla!