Cristina in lacrime a Matrimonio a prima vista: “Non mi piace”

Cristina, sposa di Mattia, scoppia in lacrime a Matrimonio a prima vista: “Non mi piace”

E’ partita mercoledì 16 febbraio la nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto hanno scelto i protagonisti e formato le coppie. Nei primi episodi li abbiamo conosciuti e abbiamo scoperto qualcosa in più sulla loro vita.

Abbiamo vissuto con loro le emozioni del momento, l’attesa e anche la paura di non poter piacere o al contrario, che l’altra persona non rientri nei propri canoni. Diciamo che questo è successo un po’ con tutti, solo Mattia è rimasto molto colpito dalla bellezza di Cristina.

Soffermiamo l’attenzione su questa coppia e vediamo insieme cos’è successo quando la giovane si è recata nel posto dove ha pronunciato il sì. La sposa ha avuto un crollo.

Leggi anche Matrimonio a prima vista, è successo prima del sì: Antonio non può crederci, arriva proprio lui

Matrimonio a prima vista, Cristina scoppia in lacrime: “Non mi piace, mi viene da piangere”

Abbiamo conosciuto le coppie di Matrimonio a prima vista dell’ottava edizione. Abbiamo assistito al momento in cui hanno scoperto di essere i protagonisti, all’arrivo dei regali dai rispettivi sposi e alla celebrazione del matrimonio. Cristina e Mattia, Gianluca con Giorgia e Antonio con Giorgia sono le tre coppie.

Leggi anche Matrimonio a prima vista, Cristina e Mattia: età, dove sono nati, cosa fanno nella vita, hobby e curiosità

Parliamo della prima coppia citata, quella formata da Mattia e Cristina. I due sposi non hanno avuto inizialmente le stesse impressioni. Mattia è sempre apparso molto più tranquillo rispetto alla sposa. Quest’ultima, mentre si recava nel posto in cui c’era lo sposo, non ha nascosto i suoi timori. Ma la paura ha preso il sopravvento una volta arrivata. Cristina ha avuto un momento di sconforto mostrato mentre parlava ‘dietro le quinte’ e ha pianto.

La sposa dopo aver visto Mattia ha esclamato: “Arrivo e il cuore mi scoppia, ho un sacco di emozioni e sensazioni purtroppo non positivissime. Mi viene da piangere, non mi piace, sembra troppo grande, mi fa impressione un po’. Spero di riuscire a far andare bene le cose, io nella mia vita reale una persona così non l’avrei mai guardata. Lo vedo distante da me a livello estetico “. Cristina, come dichiarato da lei e anche da Andrea Favaretto, ha sempre avuto relazioni con uomini più piccoli o della sua stessa età, quando ha visto Mattia ha dato all’uomo qualche anno in più. In realtà, lo sposo è più grande di circa 3 anni.

Durante la cerimonia sembrerebbe che la sposa abbia cambiato idea, mostrando una certa apertura e molta spensieratezza nei confronti di Mattia.