Delia Duran è una delle attuali concorrenti del GF Vip, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma prima di Alex Belli….

Davvero incredibile questo percorso di Delia Duran all’interno della casa del GF Vip. Entrata a far parte del programma come ultima concorrente di questa ultima edizione, la bellissima modella ed attrice venezuelana si è facilmente conquistata l’attenzione su di sé. Ed adesso, nonostante siano trascorse poche settimane dal suo ingresso, continua ad essere una concorrente chiacchieratissima.

Arrivata in Italia come modella e diventata attrice di diverse fiction di successo, Delia Duran ha catturato facilmente gli occhi su di sé. È proprio per questo motivo che la sua partecipazione al GF Vip non è assolutamente passata inosservata. E lo è stato, sia chiaro, non soltanto per il ‘triangolo’ tra lei, Alex Belli – suo attuale marito – e Soleil Sorge, ma anche perché il pubblico italiano ha avuto ancora di più la possibilità di conoscerla ed amarla. Siete convinti, però, di conoscere ogni cosa su di lei? Nonostante il suo successo sia spropositato, pensate di conoscerla perfettamente? Senza alcun dubbio, vi sbagliate di grosso! Siamo certi, infatti, che non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sulla sua vita privata. Scopriamolo insieme.

Sapete proprio tutto della vita privata di Delia Duran?

Oltre che per la sua straordinaria bellezza, Delia Duran ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano anche per il suo matrimonio con Alex Belli. Sapete, però, che prima dell’attore di Centovetrine, la modella venezuelana è stata già sposata? Forse non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sulla vita privata della Duran, vero?

Ancora prima di conoscere Alex Belli e di iniziare una splendida storia d’amore con lui, culminata nelle promesse di matrimonio nell’Agosto scorso, Delia Duran è stata già sposata. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la modella venezuelana abbia alle spalle un matrimonio che non è affatto andato a buon fine. Stiamo parlando di quello con Marco Nerozzi, imprenditore bolognese ed appassionato di fitness. Non sappiamo per quanto tempo siano stati una coppia. Quello che, però, possiamo dirvi è che tra i due è definitivamente terminata. E le accuse tra di loro non sono affatto mancate.

Lo sapevate?