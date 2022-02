Emma Watson star di Harry Potter: dove abbiamo visto l’attrice

Emma Watson interpreta Hermione Granger nella saga Harry Potter: ma ricordate dove l’abbiamo vista? Tutti i film in cui ha recitato.

Emma Watson è un’attrice britannica conosciuta in tutto il mondo e sappiamo che il successo è arrivato grazie ad Harry Potter. Inizia ad avere un interesse per la recitazione durante gli anni scolastici ad Oxford, dove partecipa a molti drammi.

Nel 1999 iniziano le audizioni per i personaggi di Harry Potter. Gli agenti del cast la assunsero per dei provini e dopo otto audizioni ottenne il ruolo di Hermione Grenger. Questo è sicuramente il primo ruolo importante per l’attrice. Ha interpretato la brillante strega dal primo film Harry Potter e La pietra filosofale fino all’ultimo capitolo dell’ultimo film, Harry Potter e I Doni della morte-Parte 2, uscito nel 2011. Per lei, la saga è stato un trampolino di lancio, perchè appena dopo la fine è subito stata scelta per vestire altri personaggi. Sapete in quali film l’abbiamo vista? Alcuni sono un vero e proprio successo.

Emma Watson star di Harry Potter: ricordate dove l’abbiamo vista?

L’abbiamo conosciuta grazie ad Harry Potter. Nella saga, Emma Watson ha interpretato la brillante strega Hermione Granger. Era piccolissima quando è stata scelta per questo ruolo, aveva allora circa 11 anni. E’ stata Hermione fino all’ultimo capitolo.

Questo è stato per lei il primo ruolo importante. Negli anni precedenti alla saga, aveva recitato durante gli anni scolastici, in alcuni drammi. Quando iniziarono le audizioni per Harry Potter, gli agenti del cast la assunsero per dei provini e dopo otto audizioni, fu scelta per interpretare la Granger. Ma l’attrice, subito dopo la saga, è stata scelta da altri registi, per interpretare nuovi personaggi. Sapete in quali film l’abbiamo vista in questi anni? Sono numerosi.

Emma Watson ha recitato in Marylin, Noi siamo infinito, Bling Ring, Facciamola finita, Noah, Regression, Colonia, La bella e la bestia, The Circle, Piccole Donne, Ballet Shoes, e ovviamente, non poteva non esserci nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. In questi anni, la carriera di Emma è corsa tutta in salita e oggi è tra le attrici internazionali più amate e apprezzate e sicuramente tra le più richieste.