Iva Zanicchi lo confessa solo adesso: è successo mentre cantava sul palco a Sanremo, ma non tutti l’hanno notato.

Abbiamo amato l’esibizione di Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022. Era tra i big in gara alla settantaduesima edizione e ha cantato il brano Voglio Amarti. Un testo meraviglioso accompagnato da una voce potente e immensa.

Al termine delle sue esibizioni ha ricevuto ogni volta la standing ovation da parte del pubblico presente. La cantante ha fatto emozionare tutti. Non è riuscita ad arrivare sul podio, ma questo non conta, perchè è arrivata al cuore dei telespettatori. Nella serata delle cover ha interpretato Canzone, dedicandola alla memoria di Milva che, in una sorta di duetto virtuale, è apparsa all’inizio dell’esibizione in un video tratto dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 1968. La Zanicchi, a tal proposto, ha raccontato un ‘retroscena’ accaduto durante la sua performance che non tutti hanno notato.

Leggi anche Avete mai visto la casa di Iva Zanicchi in Brianza? Predomina l’eleganza: da restarne innamorati!

Iva Zanicchi l’ha confessato solo ora: è successo mentre cantava sul palco a Sanremo

Ci ha conquistato a Sanremo 2022, Iva Zanicchi ha portato il brano Voglio amarti. In tutte le sue esibizioni ha ricevuto la standing ovation da parte del pubblico. Nella serata dedicata alle cover, ha interpretato Canzone, dedicandola alla memoria di Milva che, in una sorta di duetto virtuale, compare all’inizio dell’esibizione in un video tratto dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 1968.

Leggi anche Avete mai visto il compagno di Iva Zanicchi? Eccoli insieme, scatto tenerissimo

A tal proposito, l’artista, ospite di Marco Frittella e Monica Giandotti, martedì 15 febbraio del programma Unomattina, ha parlato di sè e ovviamente del Festival di Sanremo, raccontando un ‘retroscena’ se così vogliamo chiamarlo, accaduto durante la sua esibizione. Iva ha confessato che mentre cantava la cover di Milva, Canzone, ha provato una forte emozione:

“Quando un artista inizia a cantare l’emozione provata prima di arrivare sul palco passa, altrimenti non potrebbe cantare, a me quella sera non è successo, l’emozione non è passata”, ha confessato, e ha aggiunto: “Sul finale dell’omaggio a Milva mi si è rotta anche un po’ la voce per l’emozione… L’anno scorso quando ho avuto il Covid lei mi ha chiamato in ospedale. La sua assistente è venuta a Sanremo dalla Svizzera per portarmi un suo fermaglio che ho indossato durante la serata delle cover. Quella sera non l’ho fatto vedere perchè mi sembrava un’ostentazione, ma ora posso dirlo”, ha raccontato Iva Zanicchi. A quanto pare la cantante, mentre cantava Canzone di Milva ha provato una forte emozione, emozione che, come da lei dichiarato, quando si arriva su un palco, passa, ma a lei non è passata.