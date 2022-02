Proposta di matrimonio a San Valentino: ha detto sì, si sposano!

La proposta di matrimonio arriva proprio a San Valentino: sì, si sposano! Felicità immensa per la bellissima coppia, di chi stiamo parlando? Lo scopriamo insieme!

Piovono proposte nel giorno più romantico dell’anno. A San Valentino i Vip ci hanno sorpreso con le loro magiche storie d’amore. Una di queste ha per protagonista la dolcissima coppia di cui parleremo oggi.

La coppia, nel giorno di San Valentino ha incantato i social mostrando i retroscena di quella che è stata una vera e propria proposta di matrimonio a tutti gli effetti. L’ha colta di sorpresa, ed ha detto sì! Si sposano! La scena ritratta poi sui social è davvero romantica. Lei lo ha definito: “Il sì più facile” – e gli ha dedicato parole dolcissime: “Non vedo l’ora di stare sempre e per sempre con te, sei tutto quello che ho sempre sognato e di più. Ora sposiamoci.” Scopri

Annuncio dolcissimo: la proposta di matrimonio arriva a San Valentino e dice sì, si sposano!

Lei ginnasta di fama mondiale, lui, giocatore di football americano nella National Football League. Si sono conosciuti nel 2020 e da allora sono inseparabili. Lei la sua più grande fan, lui il suo più grande sostenitore. Un amore che in poco tempo è diventato più forte che mai, e che oggi permette loro di coronare il più grande sogno. I protagonisti di questa magica storia d’amore sono Simone Biles e Jonathan Owens. Nel mondo dello sport sono conosciuti a livello internazionale, e sui social sono seguitissimi. L’immagine dolcissima qui riportata li ritrae nel fatidico momento del Sì, dopo l’emozionante proposta di matrimonio ricevuta nel giorno di San Valentino.

Una scena da film che immediatamente fa vibrare il cuore. Simone ed il suo Jonathan sono innamoratissimi. Si sono messi una nelle scarpe dell’altro, e si sono fatti forza a vicenda quando i momenti no sembravano incombere in particolare nella loro carriera sportiva. Al ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, Simone Biles è crollata dopo le numerose pressioni che lei avvertiva per il suo ruolo, ma Jonathan si è subito mostrato una spalla forte a cui la sua dolce Simone si sarebbe potuta aggrappare nei momenti di difficoltà.

Ad oggi i due sono più che sicuri di voler essere più uniti che mai, e da questo momento danno il via al loro grande progetto di vita! Non possiamo che augurare a questo giovani ragazzi innamorati il meglio che la vita possa loro riservare!