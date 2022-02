Raoul Bova è un attore amatissimo, ma avete mai visto i suoi due figli? Come si chiamano e che cosa fanno nella vita: i dettagli.

Il 2022 sarà un anno decisamente importante per Raoul Bova. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che nei prossimi mesi, a distanza di qualche tempo dall’incredibile successo di ‘Buongiorno mamma’, l’amatissimo attore ritornerà in onda con delle fiction davvero impressionante. Sia chiaro, non facciamo soltanto riferimento a ‘Don Matteo’, ma anche a ‘Giustizia per tutti’.

Leggi anche –> Forse non tutti lo sanno, ma Raoul Bova ha due splendide sorelle: le avete mai viste? Incantevoli

In attesa di poterlo vedere nuovamente sul piccolo schermo con delle fiction completamente inedite e, senza alcun dubbio, di successo, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su Raoul Bova? Ad esempio, avete mai visto i suoi due figli? Sappiamo benissimo che, prima del fidanzamento con Rocio Munoz Morales e la nascita delle sue due figlie, l’attore romano è stato sposato con Chiara Giordano. Ed è diventato padre di due splendidi giovani. Ecco. Voi li avete mai visti? Entrambi, a quanto pare, hanno scelto dei lavoro completamente differenti da quello di loro padre, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di loro? Scopriamo insieme come si chiamano e di che cosa si occupano.

Leggi anche –> “Mi sentivo impotente”: Raoul Bova, il tragico momento vissuto

Chi sono i figli di Raoul Bova? Come si chiamano e di che cosa si occupano

Prima di incontrare Rocio Munoz Morales sul set di ‘Immaturi’, sappiamo benissimo che Raoul Bova è stato sposato per tantissimi anni con Chiara Giordani. E, nel corso del suo matrimonio, è diventato padre di due ragazzi. Chi sono? E, soprattutto, voi li avete mai visti? Spulciando con attenzione il profilo Instagram dell’attore romano, siamo riusciti a rintracciare diversi suoi scatti in compagnia dei suoi due figli. Prima di vederli,però, scopriamo qualche cosa in più su di loro?

Leggi anche –> L’ex moglie di Raoul Bova parla dopo il divorzio: “L’errore peggiore…”

I figli di Raoul Bova, quelli nati dal suo matrimonio con Chiara Giordano, si chiamano Alessandro Leon e Francesco. Entrambi, a quanto pare, sono piuttosto riservati. E sembrerebbero essere completamente lontani dallo spettacolo. Nati rispettivamente nel 2000 e 2001, sembrerebbe che i due giovanissimi ragazzi abbiano scelto strade completamente differenti dall’attore romano. Il secondogenito, infatti, è appassionato di musica. E fa parte di un gruppo musicale. Il primogenito, invece, ha una passione per l’arte.

Lo sapevate?