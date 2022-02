Ricordate Anna Valle a Miss Italia? Sono passati anni, ma il tempo sembra essersi fermato

Ricordate Anna Valle a Miss Italia? Sono passati anni dalla vittoria al concorso di bellezza, ma il tempo sembra essersi fermato.

Anna Valle è la protagonista della nuova fiction Lea-Un nuovo giorno. Interpreta un’infermiera pediatrica che dopo aver perso il bambino, prende una pausa dal lavoro. Dopo un anno di aspettativa ritorna. Consapevole del fatto di non poter avere più figli Lea decide di dedicarsi ai piccoli pazienti che segue, dando tutto il suo amore.

La fiction sta avendo un grande successo e l’attrice veste i panni della protagonista in maniera impeccabile, dimostrando ancora una volta di avere un talento fuori dal comune. In questi anni l’abbiamo vista interpretare personaggi sempre diversi, ha recitato in Turbo, Cuore, Le stagioni del cuore, Vite in fuga, Questo nostro amore, Sorelle, nel 2021 ha vestito i panni di un’altra protagonista, ovvero di Emma Conti nella serie Luce dei tuoi occhi, che ha avuto un successo molto forte.

Ma ricordate come tutto ha avuto inizio? Anna Valle dopo aver terminato gli studi liceali, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, ma interrompe gli studi nel 1995, quando viene eletta Miss Italia 1995, partecipando al concorso col titolo di Miss Sicilia. Ricordate com’era allora l’attrice? Gli anni passano ma il tempo per lei sembra essere sempre fermo.

Anna Valle, la ricordate a Miss Italia? Sono passati tanti anni, ma è sempre più bella

Attrice amatissima, Anna Valle non smette di conquistarci. In questi anni l’abbiamo vista in numerose fiction e in tantissimi film. Ha recitato al cinema e in televisione. L’abbiamo vista in Commesse, Tutti per uno, Turbo, Cuore, Per amore, Le stagioni del cuore, Era mio fratello, Questo nostro amore, Barabba, Tango per la libertà, Sorelle, La compagnia del Cigno, Vite in Fuga.

Nei mesi scorsi l’abbiamo vista nella fiction Luce dei tuoi occhi interpretare la protagonista Emma Conti e adesso è la protagonista della nuova fiction Lea-Un nuovo giorno. La carriera dell’attrice è iniziata in modo diverso. Ha vinto nel 1995 il concorso di bellezza Miss Italia, con la fascia Miss Sicilia. A tal proposito vi chiediamo, ricordate com’era allora?

Questo è uno scatto di Anna Valle al concorso Miss Italia nel 1995. Allora era giovanissima, aveva appena 20 quando ha trionfato. Questa vittoria ha fatto sì che divenisse popolare al grande pubblico. Dobbiamo dire che l’attrice nel 1995 era bellissima e ancora oggi è così, anzi sembra che il tempo per lei non sia mai passato.