Valentino Rossi e Francesca Sofia Novella diventeranno presto genitori: la cameretta nasconde un ‘dettaglio’ dolcissimo, eccolo qui.

Manca davvero pochissimo alla nascita di baby Rossi! Annunciata ad Agosto scorso, la prima gravidanza di Francesca Sofia Novello sta giungendo agli sgoccioli. E questo vuole dire una cosa sola: la splendida modella e Valentino Rossi stanno per diventare genitori a tutti gli effetti.

Potremmo dire che si possono contare i giorni e le ore dalla nascita della prima figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. L’ansia e la trepidazione dei suoi genitori, com’è giusto che sia, aumenta sempre di più. Ed entrambi non vedono l’ora di abbracciare e vedere il frutto del loro amore. Come darli torto, d’altra parte! In attesa di poter stringere tra le braccia la loro prima figlia, però, la splendida Novello ha voluto condividere la cameretta della piccola. E rendere partecipi i suoi sostenitori di questo momento tenerissimo. I colori della stanzetta, ovviamente, sono tutti rosa. Ed anche tutti gli accessori scelti per il suo interno si abbinano perfettamente con esso. Guardandola con attenzione, però, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di posarsi su un dettaglio davvero ‘dolcissimo’. Ecco di che cosa parliamo.

Francesca e Valentino Rossi presto genitori: cameretta tenerissimo, quel dettaglio vi scioglierà

È tutto pronto per l’arrivo di baby Rossi! Il parto, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere per Febbraio o, al massimo, i primi di Marzo. Ed è proprio per questo motivo che sia Francesca Sofia Novello che il mitico motociclista hanno predisposto già tutto per la nascita della loro primogenita.

Alcuni giorni fa, come dicevamo precedentemente, la splendida modella ha condiviso un tenerissimo video che mostra la stanzetta della piccola. Completamente dipinta di rosa e ricca di accessori che richiamano lo stesso colore, la cameretta ha già tutto l’occorrente per sua figlia. Non manca davvero niente, ve lo assicuriamo! L’armadio, infatti, è già ricco di vestiti e di scarpette. I giocattoli, infatti, non mancano. E, soprattutto, la culletta è già tutta pronta. Quello che, però, noi non abbiamo potuto fare a meno di notare è proprio un dettaglio dolcissimo. Guardate qui:

Avete visto proprio bene, si! Attaccato ad un mobile, c’è proprio il numero 46, lo stesso scelto da Valentino Rossi per la sua moto. Una cosa è certa: la piccola sarà già la numero uno!