Era il 1994 e l’amatissima voce italiana era soltanto una bambina: voi l’avete riconosciuta? Parliamo di un’apprezzata cantante.

Quante volte vi sarà capitato di condividere scatti appartenenti al vostro passato? Tantissime volte, ne siamo certi! Ad amare questa pratica, però, non siamo solo noi, ma anche i nostri amatissimi Vip. Sono davvero diversi, infatti, coloro che condividono foto di loro da bambini. O da giovanissimi.

Spulciando con attenzione il profilo Instagram di un’amatissima voce italiana, siamo riusciti a rintracciare un suo dolce scatto da bambina. Era esattamente il 1994, come abbiamo scoperto da uno dei commenti arrivati a corredo della foto in questione, ma non si può fare a meno di notare quanto la sua dolcezza sia da sempre pazzesca. Accanto all’albero di Natale e vestita completamente di rosso, l’apprezzata cantante sfoggia uno dei suoi sorrisi più belli. E conquista tutto il suo pubblico Instagram. Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando? Vi diremo noi ogni cosa.

La riconoscete? Qui era nel 1994: oggi è amatissima

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’amatissima voce italiana non perde occasione di poter interagire con i suoi followers. È proprio per questo motivo che, dandoci un’occhiata approfondita, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto da bambina. Davvero deliziosa, vero? Come darvi torto! E, sia chiaro, non siamo affatto i soli a dirlo, ma i numerosi commenti giunti a corredo della foto ce ne danno ampia conferma.

Voi, però, siete riusciti a riconoscerla? Se guardate con attenzione i suoi lunghi capelli scuri e il suo dolce sorriso, non faticherete affatto a capire di chi parliamo. Anche perché facciamo riferimento ad un’amata voce italiana. Bando alle ciance: se vi dicessimo che questa dolce bambina in foto è Levante, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio così. Diteci la verità: l’avevate riconosciuta?

Il drammatico racconto

Nel corso di una sua recentissima intervista a Il corriere, Levante ha spiegato l’immenso dolore che si porta dentro dall’età di 9 anni. E che, in tutti questi anni, l’ha fortemente cambiata.

“Mi detesto quando vedo i filmini da bambini”, ha detto. Spiegando, quindi, quanto questo drammatico evento abbia condizionato i suoi giorni a venire.