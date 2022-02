Ecco le anticipazioni della terza puntata di Fosca Innocenti in onda Venerdì 25 Febbraio: ‘pericoloso’ incontro, cosa accadrà.

Ci stiamo quasi avvicinando al finale di stagione di Fosca Innocenti. Iniziato ad andare in onda due settimane fa, la fiction di Canale 5 si accinge a salutare il suo adorato pubblico. Prima di farlo, però, è pronto a regalare delle ultime puntate davvero incredibili.

Fino a qualche istante fa, è andata in onda la seconda puntata di Fosca Innocenti, che – per chi se lo fosse perso – ha regalato non solo un omicidio davvero intrigante, ma un vero e proprio colpo di scena tra il vice questore e il suo amico Cosimo. A questo punto, però, la domanda che un po’ tutti si fanno è: cosa dobbiamo aspettarci dall’appuntamento che andrà in onda Venerdì 25 Febbraio? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che la terza puntata di Fosca Innocenti sarà piuttosto imperdibile. Oltre al caso di omicidio con cui il vice questore dovrà fare i conti, la Innocenti sarà la protagonista di un ‘pericoloso’ incontro.

Fosca Innocenti, le anticipazioni della terza puntata: cosa accadrà

Dopo il caso riguardante l’omicidio di una sua ex compagna di scuola, Fosca Innocenti dovrà fare i conti con un altro vero e proprio ‘mistero’. Da quanto si apprende dalle anticipazioni rintracciate sul web, infatti, sembrerebbe che la vittima della terza puntata sia un’affermata cantante lirica che si è recata ad Arezzo per un concerto. Tutto nella norma fin qui, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che, il giorno dopo il concerto, la donna è uscita dalla sua stanza d’albergo. E non vi ha fatto più ritorno. Il suo corpo, poi, è stato trovato in un posto piuttosto lontano dalla città. Nessuno, purtroppo, sa nulla della sua uscita mattutina. E tutti si interrogano su cosa sia potuto accadere quella mattina.

Oltre al classico caso di omicidio, però, come dicevamo precedentemente, Fosca Innocenti sarà la protagonista di un incontro piuttosto ‘pericoloso’. La compagnia di Marcello, critico di musica, infatti, metterà in confusione il vice questore sui suoi sentimenti. E, soprattutto, su quelli provati per Cosimo.

Noi non vediamo l’ora di saperne di più. Voi?