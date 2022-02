Clamorosa assenza a Uomini e Donne: non era presente in studio, cosa accadrà? Le anticipazioni dell’ultima registrazione.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Nella trasmissione di Maria De Filippi, si sa, i colpi di scena sono all’ordine del giorno e non sono mancati neanche nell’ultima registrazione, tenutasi ieri 17 febbraio 2022.

Come sappiamo, tra le registrazioni e la messa in onda della puntata passano diversi giorni, ma se siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto! In studio mancava qualcuno e la sua assenza non è passata affatto inosservata. Scopriamo insieme cosa è successo.

Un’assenza pesante nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: cosa è successo?

Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che ogni giorno seguono le avventure del trono più famoso della tv. Come sempre, le puntate si dividono in una parentesi dedicata al trono Over ed una al trono Classico. È accaduto questo anche nell’ultima registrazione?

La risposta è sì, ma qualcuno non era presente in studio! Si tratta di Matteo Ranieri, uno dei nuovi tronisti del trono Classico. Per lui non è un momento semplice: dopo l’uscita di scena di Denise, Matteo si è ritrovato soltanto con Federica, ma anche lei non sembra essere così decisa a restare. Maria De Filippi ha dato al tronista il tempo di capire se vuole conoscere nuove ragazze, ma non è ancora chiaro cosa accadrà. Quello che sappiamo è che nella penultima registrazione, Federica non ha potuto accedere allo studio perché aveva la febbre. Sarà quello il motivo per il quale neanche Matteo è apparso nella registrazione di ieri? Da quello che si apprende sul web, non si è proprio parlato di lui e, quindi, non si conoscono i motivi della sua assenza.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa accadrà e se Matteo tornerà in studio, proseguendo il suo percorso in trasmissione. Secondo voi deciderà di proseguire la conoscenza con la corteggiatrice Federica?