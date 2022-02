Sapete dove abita Milly Carlucci? La sua casa è da sogno: ecco dove vive l’amatissima conduttrice: resterete senza fiato!

Il suo esordio sul piccolo schermo risale ormai a molti anni fa, ma oggi come allora Milly Carlucci è sempre bellissima ed una donna talentuosa. Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate delle reti Rai. Alla conduzione di programmi come Ballando con le Stelle o come Il Cantante Mascherato, il numero di audience è sempre molto alto.

Il pubblico da casa segue ogni nuova puntata con tanta curiosità ed attenzione. La dolcezza e la bravura della nostra conduttrice rendono estremamente piacevole la nostra serata. In attesa della nuova puntata de “Il cantante mascherato”, in onda stasera in prima serata andiamo un po’ a curiosare proprio sulla vita privata della nostra amatissima conduttrice. Ed in particolare.. Sapete dove abita Milly Carlucci? La sua casa è da sogno: resterete senza fiato!

LEGGI ANCHE >> Anna Valle, come è iniziata la sua carriera in Tv? Il retroscena che in pochi conoscono

Dove abita Milly Carlucci, la sua casa da sogno vi lascerà senza fiato

Dove Abita Milly Carlucci? Insieme a suo marito Angelo Donati, la conduttrice di Ballando con le Stelle e de Il cantante mascherato, vive in una splendida casa a Roma. L’abitazione all’interno delle mura domestiche di casa Carlucci-Donati è caratterizzata da uno stile chic ed elegante, proprio come ci si aspetterebbe dalla nostra raffinata ed elegante conduttrice.

LEGGI ANCHE >> Avete mai visto la sorella di Luca Argentero? La somiglianza vi sconvolgerà

LEGGI ANCHE >> Proposta di matrimonio a San Valentino: ha detto sì, si sposano!

Spulciando qui e la tra qualche scatto sul suo profilo Instagram, è possibile scorgere qualche dettaglio in più degli arredi della splendida casa di Milly Carlucci. Subito è possibile notare la raffinatezza ed il buon gusto della nostra conduttrice. Nello scatto ritratto possiamo infatti ammirare il soggiorno dell’abitazione della conduttrice. Un ambiente luminoso, un grande divano il cui colore ben si abbina all’arredo della stanza. Un ambiente elegante e molto raffinato.