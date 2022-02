Cecilia Rodriguez, che bordata! Si parla di ‘ex fidanzati’… Le parole della showgirl argentina non passano inosservate.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una delle coppie più unite ed amate del momento. I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip nel 2017: “Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa…Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”. Queste la parole della showgirl argentina, che ha Ex on the beach su MTV ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale… anche sui suoi ex!

La sorella di Belen si è raccontata a cuore aperto, lasciandosi andare ad alcune frecciatine nei confronti degli uomini che in passato sono stati al suo fianco. Scopriamo le sue parole!

Cecilia Rodriguez parla dei suoi ex fidanzati: “Pensavo di essere stata innamorata”

Con la schiettezza che la contraddistingue, Cecilia Rodriguez si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita sentimentale. Ribadendo il grande amore che la lega al suo attuale compagno Ignazio Moser, Cecilia commenta così le sue relazioni passate: “Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio”

E su cosa pensano i suoi ex di lei, Cecilia ha risposto: ” Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano!”. Come sempre, la Rodriguez dimostra di non avere peli sulla lingua, anche quando parla di gelosia: “Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte, mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no”

E voi, ricordate la nascita dell’amore tra Cecilia e Ignazio? Inizialmente, in molti erano scettici sul loro sentimento, anche perché, quando è entrata nella casa, la Rodriguez era ancora legata al suo ex Francesco Monte. Inutile dire che gli scettici hanno dovuto ricredersi.