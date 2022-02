Francesco Arca interpreta il personaggio di Cosimo nella fiction ‘Fosca Innocenti’, sapete che lavoro ha fatto da giovane? Il retroscena

Modello, attore ed anche tronista ad Uomini e Donne. Francesco Arca è diventato uno dei volti televisivi molto apprezzati sul piccolo e sul grande schermo. Nel corso della sua carriera, prima di diventare attore, partecipa a diversi reality. Lo ricorderete ne La Fattoria e in Pechino Express.

L’obiettivo di Francesco Arca era però quello di diventare un attore, recitare era la sua passione. Per cui una volta trasferitosi a Roma, segue dei corsi di recitazione per poi cominciare a recitare in fiction che hanno anche avuto un grande successo, come Incantesimo, Don Matteo 7, Rex, Le tre rose di Eva. Insomma, nel corso del tempo le sue esperienze in campo lavorativo si sono ampliate ed ha avuto la possibilità di rivestire ed interpretare diversi ruoli. Attualmente è impegnato nella fiction, Fosca Innocenti, in onda in prima serata su Canale 5, con Vanessa Incontrada. Prima di diventare attore però, sapete che lavoro ha fatto da giovane Francesco Arca? Scopriamo insieme questo retroscena del passato.

Che lavoro ha fatto da giovane Francesco Arca, il retroscena prima del successo

Innamoratissimo della sua compagna e della famiglia che hanno costruito insieme, Francesco Arca è uno splendido papà ed un amorevole compagno di vita. Insieme ad Irene Capuano, i due fanno coppia fissa dal 2013. Nel contempo, oltre ad arricchirsi d’amore nel privato, Francesco Arca amplia anche la sua carriera da attore. Impegnato in diversi progetti, oltre a Fosca Innocenti, potremo quindi rivederlo anche altrove? Ma prima di fare passi avanti sulla futura carriera dell’attore, facciamo invece qualche passo indietro andando a ritroso nel tempo. Sapete che lavoro ha fatto da giovane Francesco Arca? Questo ‘piccolo dettaglio’ accomuna l’attore con il personaggio di Cosimo, in Fosca Innocenti.

E’ Francesco Arca a raccontare questo tenero retroscena, lo riferisce ad Ansa. “Cosimo ha un’enoteca, un mestiere che ho fatto anche io da ragazzo, avevo 16 anni, e l’enoteca era di mia madre“. Di quei tempi, quando era ancora un giovane ragazzo, Francesco ricorda i profumi ed i sapori, ricorda la sua ‘inesperienza’ da ragazzino: “Mi ricordo i sapori, l’amore di vino, al tempo ero inesperto, ma apprendevo, guardavo, mi confrontavo con mia madre e le raccontavo i miei sogni per il futuro, l’atmosfera era bellissima“. Vestendo i panni di Cosimo, che nella fiction è proprietario di un’enoteca, per Francesco Arca è un po’ come tornare indietro nel tempo. Immediatamente quelle immagini rievocano in lui i ricordi della sua adolescenza.