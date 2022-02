GF Vip, stavolta la produzione non può ‘chiudere un occhio’: decisione inevitabile su Alessandro Basciano

Arriva in diretta il comunicato sulla decisione presa dalla produzione del GF Vip nei confronti di Alessandro Basciano: ecco cos’è accaduto.

Come annunciato dalla pagina ufficiale del programma poco prima dell’inizio della puntata del GF Vip, ieri sera Alfonso Signorini ha comunicato la decisione che la produzione ha preso nei confronti di Alessandro Basciano.

Già in precedenza, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne era stato redarguito più volte per i suoi comportamenti iracondi nei confronti di Sophie con cui vive una storia caratterizzata da frequenti alti e bassi. In tali occasioni la ragazza lo aveva sempre difeso spiegando che quelli di Alessandro sono solo sfoghi innocui. Lui le dimostrerebbe amore in molti altri modi, ma purtroppo i loro bei momenti non vengono mandati quasi mai in onda.

Nelle scorse puntate Signorini aveva avvertito Alessandro che la sua ‘aggressività’ non era un bell’esempio da mostrare in tv, ma nella giornata di ieri il 31enne genovese avrebbe superato il limite secondo gli autori del programma.

Vediamo quindi cosa ha fatto il gieffino esattamente e cosa è stato deciso per lui.

GF Vip, “comportamento inaccettabile”: cosa è stato deciso contro Basciano

Proprio nel pomeriggio di ieri, l’ex tentatore di Temptation Island ha avuto un’altra sfuriata: questa volta la sua rabbia era rivolta non solo alla fidanzata ma anche ad Alex Belli.

Quando in puntata il conduttore ha mostrato al concorrente la clip in cui lo si vede dirigersi verso l’attore come per volerlo aggredire fisicamente, Alessandro ha tentato di giustificarsi dicendo di essersi comportato in quel modo perché la discussione aveva riportato a galla le insicurezze vissute nella tormentata storia con l’ex compagna.

La Codegoni ha poi cercato di difenderlo spiegando di aver contribuito ad aumentare la sua rabbia ridendo di lui insieme a Belli. Ad ogni modo, il Grande Fratello ha deciso di mandare il concorrente in nomination d’ufficio. Un provvedimento che vuole essere anche un monito per gli altri Vipponi.

Cosa ne pensate? Secondo voi la condotta di Alessandro ha reso necessaria una tale decisione?