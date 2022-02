La riconoscete? E’ l’attrice di cui tutti parlano, ormai sulla cresta dell’onda

In questo scatto è ritratta l’attrice di cui tutti parlano: sulla cresta dell’onda grazie alla serie di successo, riuscite a riconoscerla?

Lei è una delle attrici protagoniste di una delle serie più amate che attualmente stanno andando in onda e di cui tutti parlano. La sua età è giovanissima e forse non sapete che è proprio con questa serie che ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo.

L’abbiamo vista ‘vestire’ i panni di un personaggio molto complesso ed anche molto distante dalla sua età e soprattutto dai tempi storici che corrono oggi. In quelle vesti però, si è saputa calare alla perfezione, tanto da suscitare immediatamente l’attenzione dei telespettatori che restano incollati allo schermo quando va in onda una nuova puntata. Ha compiuto 18 anni da poco, precisamente ad Ottobre. Ha una forte passione per la recitazione, tanto che vorrebbe fare di questa la sua professione per la vita. Il suo sogno più grande è quello di andare a vivere in America e di recitare al fianco di attori come Leonardo Di Caprio e Steven Spielberg. Di chi siamo parlando? E’ proprio lei l’attrice di cui tutti parlano.

E’ l’attrice di cui tutti parlano, riuscite a riconoscerla?

La serie televisiva nella quale ha fatto il suo debutto è L’amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta. La storia di cui si parla nella serie è quella raccontata nell’omonimo romanzo della scrittrice Elena Ferrante.

E lei è l’attrice di cui tutti parlano: Gaia Girace. Gaia nella serie veste i panni di Lila Cerullo. Giovanissima, ha fatto il suo esordio in tv proprio venendo in scena nelle vesti di Lila, interpretando quindi un personaggio molto complesso e ricco di sfaccettature, talvolta difficile da inquadrare e da analizzare.

Gaia Girace è una giovanissima ragazza di Vico Equense. Ha compiuto 18 anni qualche mese fa, e studia recitazione. Ha cominciato a recitare ne L’Amica Geniale all’età di 14 anni, l’abbiamo vista fare la prima apparizione in tv proprio nei panni di Lila già nella seconda stagione. Il suo personaggio si è contraddistinto per il suo essere sfacciata, perché Lila dice sempre quello che pensa. Nonostante si mostri molto forte, ha anche molte debolezze.

Nei panni di Lila, Gaia Girace è stata molto brava ad interpretare un personaggio così ricco di sfaccettature. Il suo più grande sogno è quello di diventare una stella del cinema e di recitare al fianco di personaggi come Leonardo Di Caprio e Steven Spielberg. Che si tratti di una nuova promessa del cinema?