L’amica geniale: tutto quello che sappiamo sulle due protagoniste della fiction

Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo sulle sue giovanissime protagoniste de L’amica geniale: da restare a bocca aperta.

Davvero pazzesca questa terza e, purtroppo, ultima stagione de L’amica geniale, vero? In onda a partire da Domenica 6 Febbraio, le avventure di Elena e Lila continuano ad appassionare milioni e milioni di telespettatori.

Tratta dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante, la serie televisive de L’amica geniale ha saputo conquistare un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. Ed oggi, a distanza di diversi anni dalla sua prima messa in onda, continua ad essere un vero e proprio fenomeno nazionale. Cosa sappiamo, però, sulle sue due protagoniste? Sappiamo benissimo che, nel corso di queste tre stagioni, i personaggi interpreti sono cambiati spesso e volentieri. Adesso, per vestire i panni di Elena e Lila, sono stati scelte le due giovanissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Vi siete mai chiesti, però, qualche informazione in più sul loro conto? Ebbene. Ci pensiamo noi a rivelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Chi sono le due protagoniste de L’amica geniale: cosa sappiamo

A vestire i panni di Elena e Lila ne L’amica geniale, come dicevamo precedentemente, sono proprio loro: Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Subentrate ad inizio seconda stagione della serie televisiva, le due giovanissime protagoniste hanno saputo conquistare tutti per la loro bravura. Cosa sappiamo, però, sul loro conto?

Tutti la stanno amando nei panni di Lila, ma le informazioni che abbiamo sulla giovanissima Gaia Girace sono davvero minime. Nata a Vico Equense nel 2004, la ragazza ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo proprio con L’amica geniale. E, a quanto pare, non ha affatto intenzione di arrestare la sua carriera. Continuati gli studi linguistici con privatista, sembrerebbe proprio che la giovanissima attrice voglia continuare a percorrere questa strada. Purtroppo, della sua vita privata non sappiamo nulla. Seppure amatissima, la giovane Gaia preferisce mantenere il riserbo su questo aspetto della sua vita.

Stesso ed identico discorso per Lenù, interpretata da Margherita Mazzucco. Nata a Napoli nel 2002, ha esordito in scena proprio con L’amica geniale. Ed anche lei, così come la sua collega, ha intenzione di continuare in questo mondo. Attualmente iscritta all’università di Napoli, la giovane Margherita frequenta un corso legato al cinema e alla sceneggiatura. Anche su lei, purtroppo, non abbiamo notizie sullo status sentimentale.

Vedendo i loro talenti e conoscendo i loro sogni, ci immaginiamo che vedremo grandi cose da queste due splendide e giovani donne. Siete d’accordo?